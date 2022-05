La ONCE celebra en Sevilla desde el 23 al 27 de mayo 'Los Colores son valores' para "enseñar" su modelo social

El Grupo Social Once Enseña Sus Valores A La Sociedad Jienense El Alcalde De Jaén Inaugurará El Lunes La Programación - ONCE

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a celebrar, desde este lunes 23 y hasta el viernes 27, la Semana del Grupo Social ONCE, que este año lleva por lema 'Los Colores son valores', 200 actividades en Andalucía con un programa que desplegará actos en Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Lora del Río, Osuna y Utrera al objeto de "enseñar y compartir" el modelo social de la ONCE y dar a conocer los servicios que presta la organización tanto a las personas ciegas como con baja visión.

"Queremos abrir de par en par las ventanas de la organización a todos los ciudadanos para compartir con ellos las ilusiones, para darles también las gracias en persona por su confianza y para hacerles sentir, especialmente, como es el día a día en nuestras vidas, tan lleno de barreras, de obstáculos y de inconvenientes", afirma la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet.

En Sevilla, la semana arrancará el lunes 23 con un recorrido por el circuito 'Proceso de Afiliación', un espacio en el que se podrá experimentar e interactuar con los profesionales que intervienen en la incorporación a la ONCE, en el que se recorrerá la sala oftalmóloga (para el diagnóstico y medición de la agudeza y campo visual), la sala óptico (determinación de ayudas ópticas para optimización del resto visual) y la sala de Rehabilitación Visual (entrenamiento de resto visual).

Está previsto que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz, inauguren la Semana del Grupo Social ONCE en un acto en el que participarán la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, el delegado territorial, Cristóbal Martínez y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y representantes de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion en la provincia.

Este año, la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña puesta en marcha por la organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. Por eso, gran parte de las actividades programadas informará a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE.