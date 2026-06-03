La ONCE comparte el Cuponazo dedicado al Papa León XIV con el arzobispo de Sevilla

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses (c), junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez (i), y de la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet (d), posando con el Cuponazo del próximo 12 de junio dedicado al Papa - LA ONCE

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses ha recibido este martes una réplica del cuponazo de la ONCE del próximo viernes, 12 de junio, que será protagonizado por el viaje apostólico del Papa León XIV a España, coincidiendo con el último día de su estancia, por lo que 13,5 millones de cupones llevan la imagen del Santo Padre convirtiéndose así en el primer pontífice que se asoma al cupón de la ONCE a lo largo de su historia.

Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, monseñor ha recibido el cupón de manos del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y de la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, en un encuentro que han mantenido en la sede del Palacio Arzobispal.

En este sentido, el arzobispo ha valorado "muy positivamente" la tarea desarrollada en las últimas décadas por la entidad, caracterizada por "un progreso sostenido del que se benefician cada vez más personas", según Saiz Meneses.

Saiz Meneses ha compartido con la delegación de la ONCE los pormenores del próximo viaje del Papa a España, con cuatro escalas, en Madrid, Barcelona, Tenerife y Canarias. Un viaje que "vivirán en directo" tanto el arzobispo de Sevilla como los dos obispos auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia.

Por su parte, Martínez y Viruet han agradecieron al arzobispo de Sevilla su "gesto de cariño y su acogida a este Cuponazo tan extraordinario", según ha destacado el delegado. "Más allá del sentir religioso de cada persona, la figura del Papa trasciende al conjunto de la sociedad y su mensaje de solidaridad, compromiso y humanidad nos incumbe a todos", ha afirmado Martínez.

Por su parte, Viruet ha mantenido que están "encantados de compartir el sentir mayoritario de la sociedad llevando la visita del Papa a todos los rincones de España", que junto al delegado ha conversado con el arzobispo sobre el mensaje de León XIV, que según los responsables de la ONCE "nos invita a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad".