ONCE deja 180.000 euros en Mairena del Alcor (Sevilla) en el sorteo del fin de semana, con diez cupones de 20.000 euros

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un premio de 180.000 euros en Mairena del Alcor (Sevilla) con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno que vendió Juan Manuel Morillo en la calle Calatrava de la localidad sevillana.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, Morillo ha comentado este lunes que "eso es lo que queremos dar, muchos premios. Estoy muy contento por la gente que le ha tocado", al tiempo que se ha mostrado deseoso de compartir la noticia con sus vecinos. "Esto es un pueblo, se corre la voz pronto", ha añadido.

Este sorteo, que estaba dedicado a la localidad jienense de Cazorla dentro de la serie monográfica dedicada a los 'Pueblos de película', ha repartido otros 200.000 euros en Huelva, y ha llevado el resto de los premios a Galicia, Canarias, Cataluña y Castilla la Mancha.

El sorteo de fin de semana de este sábado también ha dejado parte de su fortuna en Andalucía con un 'Sueldazo' de 240.000 euros en diez años en Villanueva de la Concepción, en la comarca malagueña de Antequera. Para mañana martes, 7 de octubre, el 'Eurojackpot', el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 36 millones de euros.