La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en 10 años en Écija (Sevilla)

ÉCIJA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, ha dejado en Écija uno de sus Sueldazos, dotados con 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros. Además, en la capital andaluza se han vendido otros diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Según ha informado al ONCE en una nota, la suerte la ha dado Manuel Fernández, vendedor de la ONCE desde 2017, que vende por las mañanas en Puerta Osuna y por las tardes en el centro comercial N4 de la localidad sevillana. "Muy contento. Todo lo que dé en premios es bueno y me alegro por el que le haya tocado", ha comentado esta mañana.

Este sorteo, que estaba dedicado al 50 Aniversario del Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia, ha repartido otros 200.000 euros en la capital hispalense con otros diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Este premio llega a Sevilla al día siguiente de que el Eurojackpot de la ONCE dejara este viernes más de medio millón de euros en la calle Tharsis de la capital andaluza.

El resto de los premios del sorteo de la ONCE de este sábado se han repartido entre Canarias, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.