La ONCE reparte 815.000 euros en Mairena del Alcor (Sevilla) con un vendedor que comenzó a trabajar hace dos semanas

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha repartido un millón y medio de euros entre municipios de cinco provincias andaluzas. La más afortunada ha resultado Mairena del Alcor (Sevilla), donde Francisco José Cerro, que comenzó a trabajar como vendedor de la ONCE hace dos semanas, vendió la serie agraciada con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, medio millón y de euros, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando así 815.000 euros entre diez vecinos de la localidad sevillana.

Cerro ha dejado la fortuna en el Camino de Alconchel y la Cafería Miquel, según indica la Fundación en una nota de prensa. Este vendedor llevaba seis años sin trabajar después de que un accidente doméstico en plenas vacaciones terminara inmovilizando su mano tras varias intervenciones quirúrgicas. Antes había dedicado su vida laboral a la plataforma logística de Carrefour. "Entré en la ONCE de casualidad", ha señalado.

"Soy adicto a mirar anuncios en Google, y un día vi que se necesitaban vendedores en Alcalá de Guadaíra, de donde depende Mairena, y llamé. Me llamaron para la entrevista, hice el curso de formación y empecé con muchísima ilusión y unas ganas impresionantes de dar el premio lo más pronto posible", ha contando.

Asimismo, Cerro asegura estar en shock, porque "no hay nada más grande en el mundo que poder hacer feliz a esas personas que compran el cupón par que les toque", ha afirmado.

"La gente me hace sentir día a día sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, y necesitan que les toque para paliar los problemas que tienen, esto es un revulsivo para tirar adelante y afrontar todos los problemas que tenemos en el día a día. Estoy muy contento, con una ilusión más que renovada de la que tenía para seguir", ha apuntado.

Este mismo sorteo ha dejado otro cupón premiado también con 35.000 euros en otro punto de Mairena del Alcor, con un cupón que vendió por TPV, por el que el cliente elige el número que desea jugar, Rosa Merino, y otro en Sevilla capital que vendió Manuel Serrano.

Además, el sorteo del 4 de marzo, que estaba dedicado al Palacio de la Isla, de Burgos, ha dejado otros 350.000 euros en Ronda (Málaga), 175.000 euros en Algeciras y premios de 35.000 euros respectivamente en Montalbán de Córdoba y Palos de la Frontera (Huelva). El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Cataluña y Galicia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado. Y para hoy martes, 5 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 21 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.