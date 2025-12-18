La oposición critica el aplazamiento del Pleno de presupuestos de Sevilla al martes 23 de diciembre

Fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierda de la oposición del Ayuntamiento de Sevilla, PSOE y Con-Podemos IU, han criticado este jueves la decisión del Consistorio de aplazar el Pleno de Presupuestos para el martes 23 de diciembre, que estaba previsto este viernes 19.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que se trata de una "cuestión de forma y tiempo" debido a la falta de una serie de "ajustes y aspectos técnicos".

En paralelo, el PP y Vox continúan negociando cerrar un acuerdo para su aprobación. Este lunes, se aceptaban 16 enmiendas de Vox, mientras que la formación ha pedido al Ayuntamiento "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para revalidar el pacto alcanzado para aprobar las cuentas en 2025.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha calificado la decisión como un "esperpento". "Supuestamente existía un acuerdo con Vox, incluso con foto incluida, para posteriormente desconvocarlo al parecer porque dicho acuerdo no existe", ha asegurado.

En esta línea, ha lamentado que el alcalde, José Luis Sanz, "recibe instrucciones desde Madrid". "Resulta sorprendente que la capital de Andalucía tenga que estar sometida a directrices políticas impuestas desde Madrid y por un partido de extrema derecha como Vox", ha afirmado.

Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha señalado que se trata de "una muestra más de la absoluta improvisación". "La desconvocatoria no responde a ninguna causa objetiva ni de interés público", sino únicamente al intento de contentar a VOX, que no quiere visualizar un entendimiento con el Partido Popular a escasos días de las elecciones en Extremadura", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el alcalde "se toma a cachondeo esta institución y actúa como si el Ayuntamiento fuera una quedada de amigos". "No es la primera vez que ocurre algo así. Ya nos tienen acostumbrados a retirar puntos del orden del día o a maniobrar para evitar votaciones cuando saben que las van a perder, impidiendo el debate político y cercenando la capacidad del Pleno para adoptar posiciones que no les son favorables", ha indicado, citando lo sucedido con el Plan de Navidad de la Policía Local en el pleno del mes de noviembre.