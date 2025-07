Osuna pide a la Junta que anule la suspensión de dos talleres de empleo y niega justificaciones fuera de plazo

OSUNA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar, ha criticado este lunes al Gobierno andaluz del PP por la suspensión por parte de la administración autonómica de dos Programas de Empleo y Formación y "el impago" de 6,5 millones de euros al Ayuntamiento para el desarrollo del resto de programas; extremo que ha reprochado al delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Agustín Vázquez.

Rosario Andújar ha anunciado que el Ayuntamiento ha recibido por parte de la Junta de Andalucía un acuerdo de suspensión de estos programas, ante lo cual ha "solicitado inmediatamente la anulación de dicho acuerdo, para que el alumnado siga formándose y trabajando mientras la administración autonómica resuelve una cuestión que no se entiende por qué le ofrece algún tipo de duda".

"Desde la Junta de Andalucía nos dieron las indicaciones para presentar la oferta en el Servicio Andaluz de Empleo, que fueron quienes nos enviaron a los candidatos y candidatas, y nosotros como meros intermediarios enviamos esta información a la administración autonómica, que dio el visto bueno antes de que empezaran estos programas", ha dicho la alcaldesa, señalando que serían 34 los afectados, muchos de ellos personas que "paralizaron en su día sus prestaciones por desempleo, subsidio o ayudas para recibir esta formación".

Además, ha asegurado que la Junta adeuda unos 6,5 millones de euros al Ayuntamiento con relación a 15 talleres de empleo y formación. "Se están inventando requerimientos para mantener vivo el canal para no pagarnos, haciendo afirmaciones muy graves como la del delegado territorial, quien dijo que no nos han pagado porque no hemos justificado en plazo los programas de 2022 desarrollados en 2023, algo que no es cierto", asegura la alcaldesa.

"En un primer lugar vamos a ir por los canales normales, aclarando documentalmente y demostrando que el Ayuntamiento tiene razón y la Junta de Andalucía está mintiendo, produciendo resoluciones injustas en las que puede existir una posible prevaricación administrativa". "Vamos a seguir exigiendo el pago de los 6,5 millones de euros que nos corresponden", ha asegurado la alcaldesa de Osuna.