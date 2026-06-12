La Pablo de Olavide de Sevilla crea una cátedra para defender la agricultura familiar y garantizar el acceso al agua

El secretario general de UPA Andalucía, el rector de la UPO y el vicepresidente de Asare, tras la presentación de la nueva cátedra para la defensa de la agricultura familiar - UPO

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía) y la Asociación Andaluza de Regantes (Asare) han formalizado la creación de la Cátedra de Agricultura Familiar, Transición Hídrica y Sostenibilidad, que nace con el objetivo de impulsar la investigación, la formación, la transferencia de conocimiento y la elaboración de propuestas que contribuyan a afrontar los grandes desafíos del sector agrario andaluz.

La cátedra se configura como un espacio abierto, plural y colaborativo para el análisis científico y técnico de cuestiones estratégicas como el papel de la agricultura familiar, la gestión y gobernanza del agua y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agropecuarias, explica la UPO en una nota de prensa.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha afirmado que la creación de esta cátedra supone "un paso histórico para situar en el centro del debate académico y social una realidad incontestable: la agricultura familiar es el modelo mayoritario en Andalucía y aporta mucho más que alimentos de excelente calidad".

"La agricultura familiar mantiene vivo el medio rural, fija población, conserva el patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos y genera actividad económica en los territorios. Sin agricultores y ganaderos familiares no hay futuro para nuestros pueblos ni para una gran parte del territorio andaluz", ha destacado Cózar.

La cátedra nace también con la vocación de aportar conocimiento científico sobre uno de los principales retos del presente y del futuro del sector agrario: el agua. En este sentido, promoverá estudios y propuestas sobre el modelo de planificación, gestión, gobernanza y concesión de los recursos hídricos, con especial atención a las necesidades de los pequeños y medianos productores.

"Es necesario abordar desde el rigor científico una revisión profunda de los modelos de gestión del agua para garantizar que la agricultura familiar, los jóvenes agricultores y los productores de tamaño medio puedan acceder a un recurso imprescindible para seguir produciendo alimentos y generando riqueza en el medio rural", ha señalado el secretario general de UPA.

Asimismo, la cátedra pretende aportar una perspectiva integral para evaluar la contribución de las explotaciones familiares a la triple sostenibilidad: social, económica y medioambiental.

GONZÁLEZ DE MOLINA, DIRECTOR DE LA CÁTEDRA

Al respecto, Manuel González de Molina, catedrático de Historia Contemporánea de la Pablo de Olavide e impulsor en el campus del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, será el director de la nueva cátedra universitaria.

El rector de la UPO, Francisco Oliva, ha agradecido a UPA Andalucía y Asare que hayan confiado en esta institución académica para poner en marcha una cátedra centrada en un sector económico tan importante para la región. Ante el reto que supone el cambio climático y el desafío del desarrollo tecnológico y la sostenibilidad, Oliva ha expresado su convencimiento de que desde la Universidad "podemos aportar desde muchos ámbitos, tanto en formación como en investigación, para contribuir a un mejor desarrollo agrícola, desde la Geografía a las Ciencias Ambientales, y, por supuesto, a través del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas".

Por su parte, el vicepresidente de Asare, Roque García, ha reafirmado su apuesta, con esta cátedra, porque el regadío se reconozca socialmente y sea un beneficio para nuestros agricultores, "además de disponer de herramientas de formación y de investigación que nos permitan, en un futuro no muy lejano, ser más resilientes y, por lo tanto, estar más preparados para afrontar los retos que nos vienen".

La colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide, UPA Andalucía y Asare permitirá desarrollar actividades de investigación aplicada, programas formativos, jornadas técnicas, publicaciones especializadas y acciones de divulgación dirigidas tanto al sector agrario como a la sociedad en general.

Esta cátedra nace para generar conocimiento útil, transferirlo a la sociedad y contribuir a la toma de decisiones públicas basadas en la evidencia científica. "Queremos que sea un espacio de encuentro entre la universidad, los agricultores, los regantes y las administraciones para construir propuestas que respondan a los desafíos reales del campo andaluz", ha concluido el secretario general de UPA Andalucía.