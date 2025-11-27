Los Palacios (Sevilla) abre a la ciudadanía el proceso de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal

Los Palacios y Villafranca abre a la ciudadanía el proceso de elaboración del nuevo PGOM - AYTO.DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha presentado de forma oficial el proceso de participación ciudadana para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un documento estratégico que definirá el modelo de crecimiento y desarrollo del municipio para las próximas décadas.

El acto, presidido por el alcalde Juan Manuel Valle, ha contado con la presencia de representantes de la Corporación, del tejido empresarial, asociaciones de vecinos, expertos en urbanismo y miembros del equipo técnico de la Delegación de Urbanismo, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

También han intervinido los responsables de la empresa Territorio y Ciudad, adjudicataria del concurso público para la redacción del PGOM, gracias a la subvención de 500.000 euros concedida por la Diputación de Sevilla.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado la importancia de iniciar este proceso "con unidad, transparencia y participación", al tiempo que ha recordado que el actual planeamiento de 2008 nació "con serias deficiencias técnicas y legales" y ha resultado insuficiente para dar respuesta a las necesidades de crecimiento del municipio.

Valle ha recordado que la necesidad de renovar el planeamiento urbanístico ya quedó recogida en la Agenda Urbana aprobada en 2023, donde se identificaba como una de las principales debilidades del municipio, junto a la falta de suelo y vivienda social. De hecho, la redacción del nuevo PGOM fue el proyecto estratégico número uno de los 73 aprobados por el Pleno municipal, "para hacerlo realidad, estamos trabajando ya desde el Gobierno municipal --de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida--".

El regidor palaciego ha destacado que el desarrollo de nuevos suelos, la creación de vivienda asequible y la planificación de infraestructuras y equipamientos son objetivos urgentes. "El pueblo lleva años creciendo con los últimos suelos disponibles del plan de 1987. Es el momento de abrir una nueva etapa y planificar el municipio que queremos para los próximos años", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha reiterado que el municipio se encuentra en un momento estratégico clave, consolidado como "puerta sur del área metropolitana de Sevilla", gracias a actuaciones como el desdoblamiento de la N-IV, el nuevo enlace sur con la AP-4, --con el peaje ya liberado-- o el desarrollo del parque empresarial Palenquivir.

El alcalde ha insistido en la voluntad del Ayuntamiento de abrir la elaboración del PGOM a toda la ciudadanía y de contar también con la iniciativa privada. "La defensa del interés general será siempre nuestra prioridad, pero el crecimiento ordenado del pueblo requiere sumar esfuerzos, escuchar y construir juntos", señaló.

En el acto se ha presentado oficialmente la nueva web habilitada para la participación, ya operativa, donde cualquier persona interesada podrá consultar las fases del proceso de planificación, conocer los calendarios previstos de trabajo, presentar sugerencias y aportaciones o acceder a documentación técnica conforme vaya siendo elaborada.

Los representantes de la consultora Territorio y Ciudad han expuesto de forma didáctica qué es un PGOM y qué materias aborda --urbanismo, movilidad, vivienda, medio ambiente, modelo económico, equipamientos o cohesión social--, así como las fases del proceso, que se extenderá durante aproximadamente tres años y medio: diagnóstico y avance, aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva. Toda la información actualizada sobre el proceso del PGOM, así como los canales de participación, están disponibles en 'https://nuevoplanlospalacios.es/'.