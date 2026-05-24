El Parque del Dragón y La Retama se transforman en un gran complejo lúdico-deportivo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

II Marcha Contra el Cáncer de la Junta local de la AECC en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Monumento Natural Riberas del Guadaíra, entre el Parque de La Retama y la pradera del Dragón se ha convertido este domingo, 24 de mayo, en un gran complejo lúdico deportivo en el que se "fomenta la protección del medioambiente y la sostenibilidad y se aprovechan las ricas zonas verdes de la ciudad como escenario ideal para las actividades deportivas y de aventura".

Como se detalla en una nota de prensa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha celebrado el 'VIII Día del Deporte en la Naturaleza' y las 'III Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental' que organiza el consistorio a través de las delegaciones de Deporte y Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad.

Al "numeroso público participante" se han unido una amplia representación de la Corporación municipal encabezada por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Deportes, Pedro Gracia y la titular responsable del entorno natural, Luisa Campos.

La cita ha comenzado con rutas guiadas y marcha en colaboración con entidades de Alcalá, como la 'Ruta de Senderismo con la Asociación Ecologista Alwadiira' y la 'II Marcha Contra el Cáncer de la Junta local de la AECC'.

Durante la mañana "pequeños y mayores han disfrutado de actividades gratuitas, en dos eventos ya muy consolidados que el público esperaba". En el entorno del Parque del Dragón, aquellas más relacionadas con la práctica deportiva como tirolina, kayak, puente tibetano, circuito de habilidades, pista americana, exhibiciones deportivas, demostraciones de clubes, deporte y conexión con los animales, y el entorno de La Retama el conjunto de iniciativas lúdicas para incentivar la concienciación hacia la sostenibilidad: talleres medioambientales, música y juegos. También han colaborado con iniciativas de cuidado del agua y el reciclaje Emasesa y Aira Gestión Ambiental.

El ejecutivo local ha agradecido la participación de todos los clubes y entidades colaboradoras para el "éxito de este día lúdico" y afirma estar "comprometido con el entorno natural alcalareño" con un evento "que se ha desarrollado con un completo operativo de seguridad y responsabilidad civil, y los mejores profesionales tanto en el montaje como coordinando las actividades con monitores".