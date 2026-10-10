El Parque de Oromana acoge la música del cuarteto de saxofones de la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Concierto del cuarteto de saxofones de la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Parque de Oromana fue el escenario de una noche de música del cuarteto de saxofones de la Banda de Música de Alcalá (Sevilla), que ha ofrecido un Concierto de Cámara desde el templete de la música de este "idílico entorno". Un concierto dentro del ciclo musical 'Alcalá EnClave de Música', puesto en marcha desde la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento, con la participación de las dos bandas de música de la ciudad.

Según una nota remitida por el Consistorio del municipio, el Parque de Oromana "presume de la nueva iluminación LED del camino principal". Una iluminación que "da respuesta a una demanda de la ciudadanía y abre nuevas opciones de disfrute para el camino principal del parque" desde el Polideportivo de San Juan hasta la Casa del Guarda.

En este sentido, el cuarteto interpretó temas de swing, vals, bandas sonoras de cine y música tradicional española. "Todo ello acompañados, entre el silencio nocturno de la naturaleza, por más de 200 personas que no quisieron perderse un encuentro musical único en el corazón del Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra", ha destacado la administración local.

Esta iniciativa cultural, propuesta por la Delegación de Cultura, pretende "acercar la música a toda la ciudadanía por diferentes espacios de la ciudad, ofreciendo un repertorio variado y de calidad con diferentes piezas y estilos, de la mano de las dos grandes canteras musicales como lo son las dos bandas de la ciudad", ha explicado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas.

En contexto, el ciclo 'Alcalá EnClave de Música' contempla a lo largo de la temporada nuevas citas en espacios emblemáticos de la ciudad, tras el concierto conjunto entre ambas formaciones en el Castillo de Alcalá, y el realizado en el Auditorio el pasado 2 de octubre, con las bandas sonoras del cine como hilo conductor.

Además, la programación ha incluido conciertos en solitario de cada agrupación, como el de el pasado viernes, 9 de octubre, de la Banda de Música de Alcalá en el Parque de Oromana y el del próximo 12 de diciembre en el Parque Centro. Mientras que la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad llevará su música a la Iglesia de San Agustín el 20 de noviembre, bajo el formato Candlelight, y al Centro de San Miguel el 20 de febrero de 2027. La última "gran cita conjunta" está prevista para el 6 de marzo de 2027, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma.

"Alcalá de Guadaíra reafirma así su compromiso con una programación cultural de calidad que utiliza el patrimonio de la ciudad como escenario vivo, y que convierte la música en un puente entre generaciones, estilos y el alma de un pueblo", ha concluido el ayuntamiento.