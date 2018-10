Participa acusa al Ayuntamiento de "obstaculizar" el mercadillo de Sevilla Este con un "control desmesurado"

Publicado 29/10/2018 19:05:38 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Julián Moreno ha criticado este lunes el "desmesurado control" que padecen los vendedores ambulantes del mercadillo de Sevilla Este, atisbando un intento por "obstaculizar" la actividad de estos vendedores.

"No es normal que a las 7 de la mañana se pongan a pesar vehículos o a comprobar cualquier otro requisito legal que en ese momento se les ocurra. Sólo se entiende esta medida como una forma de obstaculizar el normal funcionamiento de estos espacios", ha dicho Julián Moreno, según el cual la función del Gobierno municipal debería limitarse a "garantizar que todas las personas que acceden al mercado y van a montar su puesto tengan las licencias correspondientes".

"Sería muy fácil agilizar esta entrada y no provocar el actual colapso", ha manifestado el edil, exponiendo que en las últimas semanas, el dispositivo policial ordenado por el Gobierno municipal en el mercadillo de Sevilla Este ha "dilatado la entrada de los comerciantes y ha retrasado la apertura de los aparcamientos aledaños hasta las 12 de la mañana, lo que imposibilita el acceso a clientes".

"¿Por qué se produce este ensañamiento municipal?", ha preguntado retóricamente, exponiendo el caso de vendedores que tras acudir al mercadillo ambulante a las siete de la mañana no habrían podido comenzar su actividad "hasta las once". "Este maltrato institucional no puede seguir manteniéndose", ha aseverado, defendiendo que se trata de "un mercado que tiene todas sus obligaciones legales en regla".