Participa e IU avisan de nueva "falta de previsión" para la Carrera de la Mujer tras la suspensión de 2017

Los concejales de Participa e IU en el Ayuntamiento hispalense han avisado este viernes de "la falta de previsión" con la que el gobierno local de Juan Espadas (PSOE) vuelve a afrontar la Carrera de la Mujer, organizada por Motorpress Ibérica y que se celebra este domingo después de que la edición de 2017 estuviese marcada por la polémica suspensión de la prueba la misma mañana en la que 14.000 mujeres esperaban tomar la salida.

"Parece que no han aprendido nada del despropósito ocurrido el año pasado", han denunciado estas formaciones políticas en un comunicado, en el que afirman no entender cómo el Instituto Municipal de Deportes (IMD) "ha vuelto a dejar para el último momento la cuestión de los procedimientos administrativos correspondientes, que no se han aprobado hasta este jueves". Asimismo, han reprochado al concejal de Deportes, David Guevara, que de nuevo se haya hecho la foto presentando esta carrera de Motorpress Ibérica "sin tener cerrado todos los trámites preceptivos".

Sobre el conflicto de 2017, por cierto, una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recogida por Europa Press concluía que la empresa promotora de la carrera, Motorpress Ibérica "nunca acreditó el cumplimiento de los requisitos" necesarios para la prueba, censurando que pese a ello el Ayuntamiento hispalense promocionase pública y "precipitadamente" el evento hasta el último momento. La empresa, como se recordará, decidió suspender la prueba ante un aviso del Ayuntamiento de una posible sanción al no cumplir todos los requisitos necesarios.

ACUSACIONES AL AYUNTAMIENTO

Desde IU y Participa, no obstante, consideran que la suspensión de la prueba derivó de la "incompetencia" del gobierno de Juan Espadas (PSOE) y su "incapacidad" para garantizar la seguridad, generando "confusión y caos" durante varias horas en la ciudad. Por eso, "nos parece increíble que se siga apurando hasta el final en los plazos relativos a la logística y la organización", apostillan.

Por otro lado, ambas formaciones políticas han censurado la "falta de interés" del gobierno de Espadas por conocer cuánto dinero acaba destinando la empresa organizadora a entidades sin ánimo de lucro y solidarias, como la Asociación Española Contra el Cáncer. Según Participa e IU, el edil de Deportes ha "restado importancia a esta cuestión e incluso consideró absurdas las preguntas que las concejalas de IU y Participa, Eva Oliva y Cristina Honorato.

"No entendemos cómo el gobierno del PSOE oculta esta información a la ciudadanía", apuntan desde IU y Participa. Máxime -dicen- cuando, según los datos hechos públicos por la propia empresa sobre las carreras de la Mujer celebradas en el país en 2017, de cada diez euros que costaba inscribirse "tan sólo uno se destinó a la investigación contra el cáncer de mama".

Al hilo de esto, desde IU y Participa se preguntan si este año la empresa volverá a donar lo mismo, a pesar de haber subido el precio de la carrera. "El Ayuntamiento debería garantizar la transparencia total en este tipo de citas que hacen de la solidaridad su seña de identidad, así como apostar por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro que impidan la mercantilización de estas iniciativas", han concluido.