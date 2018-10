Participa Sevilla critica que el Plan Integral para Torreblanca es "un conjunto de recomendaciones sin estrategia"

Publicado 28/08/2018 17:07:43 CET

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Participa ha criticado que el Plan Integral de Torreblanca presentado públicamente la pasada semana por la delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Adela Castaño, y aprobado en Junta de Gobierno en julio, "no es un plan integral como tal, sino más bien un primer acercamiento al problema a modo de prediagnóstico". Y es que, a su juicio, "el plan está desestructurado, sin contar con un soporte técnico ni metodológico en su desarrollo", así como "adoloce de falta de objetivos, de una estrategia de intervención, de una planificación para su desarrollo o de una estimación presupuestaria".

"Con este plantel de limitaciones, no podemos considerar que sea un plan integral para acometer los graves problemas del barrio, sino más bien una especie de acercamiento para el desarrollo futuro de un verdadero plan integral", afirma en un comunicado la concejala de Participa Cristina Honorato, que ha abundado en que al mismo "le falta los objetivos o integrar las problemáticas y las propuestas en su conjunto".

Así, este partido ha reclamado a Castaño y al Gobierno municipal "más seriedad y rigor con este tema, porque no se puede vender como un plan integral algo que no pasa de ser una recopilación de intenciones". "Es una tomadura de pelo, están jugando con las ilusiones de mucha gente", ha remachado.

De este modo, Participa reprocha al Gobierno municipal socialista que el Plan Integral de Torreblanca "no haya pasado por la Junta de Distrito donde las asociaciones puedan aportar propuestas, ni tampoco haya sido debatido y aprobado en el Pleno de la corporación donde todas las fuerzas políticas puedan aportar propuestas, pues se ha aprobado exclusivamente vía Junta de Gobierno".

La edil de la formación municipalista cree que "es muy poco democrático que un plan de esta envergadura no haya sido debatido en un Pleno del Ayuntamiento y que no haya sido consensuado con la vecindad de Torreblanca, máxime cuando hablamos que la delgada del Distrito, Adela Castaño, lo es también de Participación Ciudadana. Esto habla de la falta de garantías de dicho plan para llevarlo a cabo porque no querían escuchar las críticas de la oposición a las graves deficiencias del mismo".

Desde el punto de vista de Participa, el plan presentado "es un documento desestructurado en sus distintas partes, que no se integran en el conjunto, donde el diagnóstico no está sostenido por una metodología, ni se relaciona sus conclusiones con las propuestas a desarrollar". Además, prosigue, "las líneas de acción están deslavazadas, sin una estrategia de intervención real de cómo se van a acometer, ni están marcadas por objetivos a perseguir".

"A modo de ejemplo, se habla en el documento de aislamiento del barrio, pero no se proponen qué tipo de mejoras en la movilidad del barrio para conectarse con Sevilla y en el propio Distrito, una demanda muy reclamada por los vecinos", agrega Honorato, que entiende que "esto muestra a las claras que estamos ya en campaña electoral y que lo que importa es vender que se hacen cosas para arreglar los problemas de la ciudad más que hacerlas". "La cuestión es que este Ayuntamiento lleva tres años haciendo lo mismo, vendiendo que acomete la emergencia social que vive una gran parte de la población, pero tangible no hay nada", ha apostillado.

Participa critica también que el Plan no señala cómo va ser la colaboración con las otras dos administraciones para desarrollarlo. En opinión de la concejala, "esto es porque no ha existido ninguna reunión entre las tres administraciones --municipal, autonómica y estatal-- para acordar la intervención, y sin eso no puede haber ningún plan integral real porque el Ayuntamiento no puede decir que va hacer cosas que competen a otras administraciones".

UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA "MUY LIMITADA"

De otro lado, saluda positivamente que se haya puesto en marcha un procedimiento de consulta sobre los problemas del barrio y propuestas de mejora a sus vecinos a través de la Plataforma Decide, pero la formación critica que haya sido una participación "limitada a una consulta digital" y que "no se haya debatido en espacios presenciales amplios donde los vecinos podrían expresar su parecer y sus reclamaciones, además de haberlo trabajado en la Junta de Distrito donde las asociaciones del barrio podrían hacer propuestas". Según la formación verde morado "no es lo que se podría esperar de la Delegación de Participación Ciudadana".

En este sentido, Honorato censura que "no se haya consensuado las líneas de actuación del plan con la vecindad, tal como indica la propia plataforma Torreblanca Unida que ha pedido retirar el plan". "Es el caso de las demandas vecinales sobre la movilidad y conexión de Torreblanca con el resto de la ciudad, que no hay actuaciones concretas a desarrollar en el Plan como tal. Esto muestra que no ha existido tal participación que el Ayuntamiento vende. No hay una real participación de la gente si ésta no puede decidir sobre las cuestiones que le afectan", ha zanjado.