Participa Sevilla exige a Espadas eliminar dietas al gerente de Emvisesa y critica que cobre más que el alcalde

Publicado 08/01/2019 17:17:00 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Participa Sevilla ha exigido al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, que el gerente de la empresa pública de vivienda Emvisesa, Felipe Castro, "deje de cobrar dietas" y asegura que su "elevado salario" incumple con el acuerdo de investidura que firmó el PSOE y la formación verde morada para que ningún gerente cobrase más que el propio Espadas.

En un comunicado, señala que, de media, se han reducido un 30,5 por ciento los salarios de los máximos responsables de empresas municipales y de organismos autónomos "gracias al acuerdo de investidura". Advierte de que el citado acuerdo era "muy claro" y exigía que ningún responsable de empresas municipales cobrase dietas por asistir a reuniones o a actos, algo que "no puede seguir repitiéndose en 2019".

Explica que el gerente de Emvisesa ha cobrado dietas por ese motivo tanto en 2016, como en 2017 y en 2018, de acuerdo a la información facilitada por el propio gobierno municipal a Participa Sevilla, donde se indicaría que Castro "ha percibido cantidades por su asistencia a sesiones del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva".

Participa detalla que en 2016 fueron 6.283,54 euros brutos; en 2017, 8.870,88 euros, y en 2018, 9.609,64 euros. "Gracias a nuestra iniciativa, desde 2015 deberían haber desaparecido todo este tipo de dietas", ha añadido la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano.

SALARIOS SUPERIORES A ESPADAS EN IMD y TUSSAM

Por otro lado, la formación verde morada también ha criticado el "incumplimiento" del acuerdo de investidura para que ningún responsable de una empresa municipal cobre más que el propio alcalde. Según señala, haciendo referencia a los datos municipales, las retribuciones del director gerente de Tussam, Rubén García, en 2017 --único año íntegro-- ascendieron a 87.889 euros y en 2018, hasta octubre, ya ha cobrado 71.055,59. "Lo que suponen cifras muy por encima del salario del propio alcalde e, incluso, en 2018 podría haber acabado cobrando más de 90.000 euros", incide.

En el acuerdo de investidura entre PSOE y Participa Sevilla, también se estipulaba que "ningún cargo municipal de libre designación, ni directivo de empresas municipales, podrá cobrar más que el alcalde, que mantendrá su retribución actual fijada en el presupuesto", recuerda.

Serrano señala que actualmente el salario de Juan Espadas, según la web municipal, es de 62.102,18 euros, "una cifra muy inferior a los cerca de 90.000 euros que recibió el gerente de Tussam", tras lo que ha exigido al alcalde socialista que acabe con esta "incongruencia".

Indica que una situación similar ocurre con el gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Manuel Nieto, quien "tanto en 2016, como en 2017 y 2018 ha recibido retribuciones "superiores" a las del propio Espadas. "Como mínimo Nieto ha cobrado anualmente 63.961,66", advierte.

"SIN TRANSPARENCIA MUNICIPAL"

Participa señala que a toda esta información ha tenido acceso tras una petición a Alcaldía para conocer todas las retribuciones íntegras de los gerentes de empresas municipales y organismos autónomos, ya que en el portal de transparencia municipal "no existían estos datos". "Ni lo siguen haciendo, ya que tanto los datos de 'Gerentes organismos autónomos' y de 'Gerentes empresas municipales' se encuentran "en elaboración".

Sin embargo, agrega que éste "no es el único problema que puede encontrar cualquier ciudadano al buscar información sobre las retribuciones municipales". Por ejemplo, asegura que el último salario de Juan Espadas del que se informa en el portal de transparencia es de 62.102,18 euros anuales, "sin datos del año al que corresponde". "El portal está totalmente descuidado e incompleto. No solo no sabemos si este salario corresponde a 2017, a 2018 o 2019", asevera.

"Para nuestra labor de fiscalización y de oposición, así como la que puede realizar la propia ciudadanía esta información debería estar accesible y en abierto para cualquier persona en la web municipal", ha exigido.

Por último, Participa Sevilla pone en valor que, gracias a su propuesta para que nadie cobre en el Consistorio más que el alcalde, se han reducido, de media, 30,5 por ciento los salarios de los máximos responsables de empresas municipales y de organismos autónomos. "Especialmente significativas son las bajadas en Contursa y en Urbanismo, donde sus máximos responsables, Jesús Rojas e Ignacio Pozuelo, cobran menos de la mitad. Solamente se han aumentado en un cinco por ciento las retribuciones en la Gerencia del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), aunque no superan las retribuciones del propio Espadas", añade.

En este marco, insiste en que en la administración pública se deben garantizar "retribuciones justas, pero nunca salarios totalmente desorbitados". "Nadie debe estar en política para enriquecerse, sino para trabajar por el bien común. Por ello, en el acuerdo de investidura apostábamos por racionalizar las retribuciones y que nadie pudiese cobrar ni dietas por su trabajo, ni más que el propio alcalde", ha manifestado Serrano.