Un 'pasaporte' para recorrer Sierra Morena: estos son los pueblos sevillanos de la comarca que sellan la credencial

Archivo - Iglesia de Nuestrra Señora de Consolación, en Cazalla de la Sierra. - DIPUTACION DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Pasaporte Sierra Morena', iniciativa que busca impulsar, de la mano de los diez municipios sevillanos de la comarca, la actividad turística y su actividad económica local, estará vigente en "próximas fechas".

Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, Sonia Ortega, teniente alcalde de Constantina, localidad que ha coordinado este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Junta a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, presentado en un reciente acto en la Delegación territorial, con presencia de representantes municipales de El Real de la Jara, El Pedroso y Almadén de la Plata, entre otros.

Se trata de una "herramienta clave" para seguir impulsando el desarrollo económico, cultural y turístico, generando "oportunidades y futuro" en el territorio, por lo que desde el citado Consistorio no ocultan su satisfacción por el avance del proyecto. "Estamos muy contentos por cómo se están cumpliendo las fases previstas para su puesta en marcha y convencidos de que será muy exitoso". Constantina aprovechará, de hecho, la próxima Muestra Ganadera y de Turismo 'Ganatur' para difundir esta iniciativa entre sus visitantes.

La concejal ha destacado que el proyecto, "que no es muy costoso", reportará indudables beneficios al sector. "Buscamos dar visibilidad a la Sierra Norte y convertirla en una opción real para escapadas de varios días, con lo que el turista pueda almorzar en una de estas localidades, realizar compras en otra y alojarse en un municipio diferente a estos dos, con lo que todos salimos ganando de un modo u otro".

El pasaporte incluye como incentivo la posibilidad de optar a productos típicos y gastronómicos de la comarca si se presenta con los correspondientes sellos tras completar con éxito esta especie de ruta circular, que no tiene por qué hacerse en un solo día. En este sentido, funciona como la credencial que suelen portar los peregrinos del Camino de Santiago para constatar que se han ido recorriendo las sucesivas etapas y conseguir la anhelada Compostela.

La Sierra Morena sevillana ofrece una experiencia de turismo natural y rural, con paisajes de dehesas, encinas y alcornoques, e impresionantes monumentos naturales como el Cerro del Hierro y las Cascadas del Huéznar, sin olvidar la artesanía, las tradiciones y una rica gastronomía ibérica y de caza en pueblos con encanto como Cazalla de la Sierra o Constantina.

Los destinos incluidos en este particular pasaporte, que están poco distanciados entre sí, son Alanís, Almadén de la Plata, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto y los ya mencionados de Cazalla y Constantina.

Desde la Junta se quiere apostar así por un turismo sostenible en todas sus vertientes, capaz de actuar como "palanca de transformación, futuro y prosperidad: un modelo que ya está dando resultados, y que la provincia ha sabido aprovechar para consolidar su posición como referente".

No en vano, según datos del Gobierno andaluz, en 2025, casi seis millones de turistas eligieron esta provincia y cada uno de ellos registró un gasto medio diario de 86 euros, un 5% más respecto al pasado año.