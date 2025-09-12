El Patio + Metrópolis arranca este viernes con 30.000 entradas vendidas y artistas de la talla de Dunca Dhu y Rozalén

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival El Patio + Metrópolis arranca este viernes con 30.000 entradas ya vendidas y el concierto inaugural de Duncan Dhu en la Plaza de Toros de Utrera. El ciclo se desarrollará hasta el próximo 10 de octubre y ofrecerá actuaciones tanto en el Patio de la Diputación como en cinco municipios del área metropolitana de Sevilla. El cartel está compuesto por artistas de primer nivel como Rozalén, Fangoria + Nancys Rubias, Coque Malla, Camela y Siloé, entre otros.

El diputado provincial del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press que, en esta edición, el festival ha ampliado su alcance, pasando de dos a cinco municipios participantes: Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe, Utrera, La Rinconada y Dos Hermanas, además de los conciertos programados en el Patio de la Diputación.

El cartel del festival reúne a artistas de reconocido prestigio, con propuestas que se distribuirán entre el patio de la Diputación y distintos municipios del área metropolitana de Sevilla. En el patio actuarán Miss Caffeina, Siloé, Santiago Auserón y La Academia Nocturna, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Por su parte, en otros escenarios del entorno metropolitano se presentarán artistas como Duncan Dhu, Rozalén, Fangoria + Nancys Rubias, Coque Malla y Camela.

La selección artística ha sido realizada por los técnicos de la Diputación, en colaboración con el propio diputado, buscando representar una "amplia variedad de géneros musicales". El objetivo ha sido diseñar una programación "intergeneracional", que recorra sonidos desde los años 90 y 2000 hasta propuestas actuales orientadas a un público más joven.

UN FESTIVAL "ACCESIBLE" A TODOS LOS PÚBLICOS

En cuanto a las novedades, Fernández ha destacado que en esta segunda edición las entradas se han puesto a la venta a un precio público "muy accesible", con un coste de cinco euros para los conciertos en los municipios y de diez euros para los que se celebran en el patio de la Diputación. En este sentido, ha subrayado que "los precios habituales de este tipo de conciertos suelen ser mucho más elevados, y lo cierto es que hay personas que, por diversas circunstancias, no pueden acceder fácilmente a la oferta cultural". Por ello, ha insistido en que este es un festival pensado para "ser accesible a todos los públicos".

En este contexto, el diputado ha explicado que la idea de celebrar este festival surgió en 2024. Dado que la Diputación de Sevilla ya destinaba importantes recursos a la programación cultural de los 106 municipios de la provincia, vieron la oportunidad de contar con una programación propia, impulsada directamente desde la institución provincial.

Esta nueva iniciativa vendría a complementar otros programas ya consolidados, como el Festival Internacional de Danza Itálica, entre otros que abarcan diversas disciplinas artísticas. En este sentido, ha destacado que este festival representa también una "oportunidad para conectar con nuevos públicos, especialmente con la población más joven".

En este contexto, ha destacado que las 30.000 entradas se agotaron en su mayoría en "apenas unas horas", lo que ha valorado como una muestra del interés y la relevancia que este evento tiene para la ciudadanía. En relación con ello, ha señalado que el festival representa aproximadamente un 5% del presupuesto anual destinado a cultura, lo que lo convierte en "una pata más" dentro de la estrategia cultural de la Diputación.

El diputado ha revelado que el nombre del festival fue una propuesta del presidente de la Diputación, Javier Fernández, quien, desde su llegada a la institución, tuvo la idea de "impulsar una propuesta cultural y musical en el patio de la sede provincial". En la última década, este espacio ha acogido principalmente actividades relacionadas con ferias de producción, pero, según ha explicado, "veíamos en el patio una oportunidad fantástica para desarrollar iniciativas culturales". De ahí, ha indicado, surge el nombre del festival: "En el Patio", en alusión directa a este lugar.

En cuanto a la palabra Metrópolis, ha explicado que hace referencia a la expansión hacia los municipios del área metropolitana con más de 40.000 habitantes, los cuales cuentan con los recursos y espacios necesarios para acoger eventos de gran formato como este festival.

UN FESTIVAL QUE AYUDA A "DESCENTRALIZAR" LA CULTURA

El diputado de Cultura ha destacado que este festival ayuda a "descentralizar" la cultura, ya que, "aunque la capital concentra gran parte de la programación, muchos municipios también desarrollan propuestas culturales de alta calidad y diversidad, con el apoyo de la Diputación". En este sentido, ha recordado que la institución destina seis millones de euros para repartir equitativamente los recursos culturales entre todos los pueblos de la provincia.

En cuanto al impacto del festival, ha valorado que "será elevado y va a multiplicar el de la edición anterior", aunque ha señalado que aún no se dispone de una cuantificación económica exacta.

De cara al futuro, Fernández ha señalado que espera que la cita sea "una marca aceptada y con recorrido que genere buen rollo en este sentido". "Al final si la gente ha ido al concierto y los grupos se sientan representados, la gente se sienta representada con este festival y sea definitiva más feliz, yo creo que estaremos haciendo bien".

"OFRECER LA OPORTUNIDAD A TODOS LOS PUEBLOS DE PROGRAMAR CULTURA"

En este sentido, ha señalado que uno de los principales retos para consolidar este festival es el componente presupuestario, ya que la Diputación destina más de 16 millones de euros a los distintos programas culturales, y una parte de ese presupuesto se asigna a esta cita, algo que ha considerado "fundamental para garantizar su continuidad".

Asimismo, ha destacado la importancia de que "todos los pueblos tengan la oportunidad de ofrecer programación cultural". Por ello, ha avanzado que se está organizando un nuevo festival de flamenco, además de la presentación del programa 'El dueño de la provincia', y ha confirmado que se continuará con propuestas como el Festival del Patio y Una Metrópolis.

Con el punto de mira puesto en el futuro, ha señalado que estarían dispuestos a integrar propuestas locales junto a las nacionales en esta cita, como es el caso de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, ya que considera que "todo es compatible". Además, ha añadido que es importante ofrecer al público grupos de Sevilla y que no ve "ninguna rivalidad en ello". "Creo que ambas cosas son perfectamente compatibles y en esa línea seguiremos trabajando".

"LA IDENTIDAD DE LA DIPUTACIÓN LIGADA A LA MÚSICA Y AL TALENTO"

El diputado ha señalado que se reforzará progresivamente la programación de este festival, ya que "la identidad de la Diputación de Sevilla debe estar vinculada no solo con la música, sino también con la cultura y el talento". En esta línea, ha indicado que tanto los alcaldes de los municipios participantes como la propia institución provincial están "muy contentos" con la puesta en marcha de esta iniciativa.

Asimismo, ha subrayado que, gracias a El Patio + Metrópolis, "el público establece una conexión directa con la institución, con los pueblos y con unas infraestructuras que están preparadas para acoger este tipo de eventos", facilitando además el contacto con distintos espacios culturales de Sevilla.

Por último, Fernández ha destacado que este festival es "perfectamente compatible" con otras grandes citas culturales como Las Noches en La Maestranza, Icónica Santa Lucía Sevilla Fest o los conciertos del CAAC. No obstante, ha reconocido que festivales como el Cabaret Festival de Mairena del Aljarafe "llevan más años de recorrido", aunque ha afirmado que el objetivo es "entrar en competencia con este tipo de festivales".