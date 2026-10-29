La patronal de Sevilla se suma al "profundo pesar" por la muerte de Fátima Báñez en el accidente de trenes de Urda

Archivo - El presidente de la CES, Miguel Rus; la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la CEA, Javier Fernández de Lara, en un encuentro SER, en foto de archi - CES - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) se suma al "profundo pesar" por el fallecimiento de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, y traslada sus "más sinceras condolencias" a sus familiares y allegados, así como a todo el equipo de CEOE.

"Gracias a su compromiso y colaboración, pudimos impulsar en Sevilla importantes iniciativas sociales y empresariales, como las campañas de vacunación durante la pandemia del Covid-19, el fomento del liderazgo femenino en la empresa, la promoción del empleo y la formación, el apoyo a los colectivos más vulnerables y el impulso de la colaboración entre empresas e instituciones para generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad", destaca la CES en un comunicado.

La patronal ha remarcado el "compromiso, cercanía y generosidad" de la exministra, que "dejan una huella imborrable en la CES y en el tejido empresarial de Sevilla".

Asimismo, los empresarios han trasladado su cariño y apoyo con las familias y seres queridos de las víctimas. "Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas y expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor de los servicios de emergencia en estos momentos tan difíciles".

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE y fue ministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP. Ha sido la patronal quien ha notificado este jueves su fallecimiento tras recibir confirmación oficial.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.