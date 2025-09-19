El Pedroso (Sevilla) acogerá el 17 y 18 de octubre el 'Rally Sliks Sevilla',con única prueba de asfalto de coeficiente 5

EL PEDROSO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del cartel del 'XII Rally Sliks Sevilla'. Se trata de la "única prueba de asfalto de coeficiente 5" que se disputa en la provincia de Sevilla, dentro del campeonato Andaluz de Rallies de Asfalto y tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de octubre.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, a la presentación han acudido el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso; el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela; el concejal de Deportes, Jesús Hernández; la concejal de Cultura y Festejos, Laura Torrejón y la teniente de alcalde, Zahida Pérez.

La Escudería Sliks, organizadora del rally, cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Automovilismo y ha estado representada durante el acto por su presidente, Genaro Puerto, y su vocal, Juan Manuel Labrador.

Para esta edición se ha optado por incluir en el cartel a los tres vehículos de competición pedroseños, por hacer homenaje a El Pedroso, sede del rally. En él se incluyen los coches de los dos pilotos de velocidad locales, David Lozano y Eduardo Gómez, y el del piloto de regularidad Israel Fernández.

El ayuntamiento de la localidad ha puesto en valor esta especialidad del automovilismo, "una de las que más seguidores mueve hoy día dentro del panorama del motor y hace que Sevilla sea un referente en la organización y el desarrollo de eventos de este tipo, además de ser una cuna para la cantera de pilotos y un buen reclamo turístico para la comarca de la Sierra Morena de Sevilla".

ORGANIZACIÓN DEL RALLY

Según ha instado la diputación sevillana, el día 17 de octubre, en El Pedroso, y en horario de tarde, se llevarán a cabo las verificaciones y la ceremonia de salida. El 18, tras la celebración de los últimos tramos los coches regresarán al municipio de nuevo para la celebración de la entrega de premios.

En total, la prueba contará con diez tramos. El primero y el tercero se desarrollarán en la SE8101 de Las Navas de la Concepción, con una longitud de 11,870 kilómetros. Para el segundo y el cuarto tramo se ha elegido La Puebla de los Infantes, con un total de 13,910 kilómetros.

A El Pedroso le corresponderán los tramos quinto, séptimo y noveno, circulando en la carretera A8101 y recorriendo 9,210 kilómetros. Por último, entre Cazalla de la Sierra y Constantina, en la A455, se disputarán 6,795 kilómetros divididos en los tramos sexto, octavo y décimo.

PRESENTACIÓN LOCAL Y PUNTUACIONES

Dos semanas antes de la disputa del Rally, el sábado 4 de octubre, tendrá lugar la presentación en la Plaza Ntra. Sra. de la Consolación de El Pedroso, fecha en la que también se presentarán los vehículos que componen el cartel de esta edición, acompañados de sus pilotos David Lozano, Eduardo Gómez e Israel Fernández y sus copilotos Víctor Manuel Muñoz, Alberto Becerra y Natalia León. El Rally, al igual que en anteriores ediciones será puntuable para distintos campeonatos, copas y trofeos.