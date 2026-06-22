Peláez (Vox) recuerda a Sanz las municipales tras tildar de 'ilegal' la prioridad nacional: "Moreno podría aceptarla"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz saluda a la concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha mostrado la "sorpresa" de su partido después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, calificara de "ilegal" el principio de prioridad nacional defendido por la formación y le ha recordado que queda "menos de un año para las elecciones municipales", en alusión a posibles futuras negociaciones entre ambas formaciones.

"Estamos bastante sorprendidos por las palabras del alcalde Sanz sobre la prioridad nacional (...) Le recuerdo que es probable que Moreno tenga que aceptarlo y que en un año tenemos elecciones municipales", ha esgrimido la responsable en declaraciones en Onda Cero Sevilla, recogidas por Europa Press.

Al hilo, ha recomendado al primer edil que "si piensa tan rotundamente que este principio es ilegal", debería "hablar con sus compañeros de partido".

Ello, en referencia al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, cuyos gobiernos han suscrito acuerdos con Vox que incluyen el principio de prioridad nacional.

"Lo que debería hacer es hablar con su partido para ver qué piensa. Nosotros, en principio, no tenemos más problema que ese. Estamos muy sorprendidos. Esperaremos a ver si lo rectifica", ha apostillado Peláez.

Además, si bien Sanz aseguraba hace unos días que mientras fuese alcalde de la ciudad "todos tendrán los mismos derechos" e insistía en que este principio es "anticonstitucional" y "no se puede aplicar", Peláez ha remarcado que "falta menos de un año para las elecciones municipales".

"También le quiero decir que si Moreno llega a un acuerdo con Vox en el Parlamento para formar un gobierno en la Junta de Andalucía, probablemente tenga que aceptar la prioridad nacional que propone Vox. El alcalde estaría aceptando indirectamente esta prioridad nacional que dice que, mientras él sea alcalde, nunca va a aceptar", ha incidido.

En contexto, el pasado 28 de mayo el Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla rechazaba una moción sobre este mismo principio presentado por Vox en Pleno ordinario, un punto que estuvo marcado por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente.

El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se limitaba a decir que, si bien "hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española".