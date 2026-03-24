Peñaflor (Sevilla) reunirá a 900 senderistas en un encuentro en abril que incluye dos rutas por las dehesas

Foto de familia de la presentación del IX Encuentro de Senderistas de Peñablor, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes la presentación del IX Encuentro de Senderistas de Peñaflor, que se celebrará el domingo 12 de abril, con la previsión de reunir a más de 900 participantes pertenecientes a asociaciones de distintas localidades andaluzas.

El evento está organizado por el Grupo Senderista de Peñaflor, con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación de Sevilla y la Ruta Blas Infante. En la presentación han participado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Ruiz, junto a la delegada municipal de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, María Inés Cano, y Carlos Jurado, del citado grupo senderista, informa la Diputación.

Para esta novena edición, se han vuelto a preparar dos recorridos de gran interés, por el paisaje natural y cultural por el que transcurren: el sendero Dehesa y Castillo de Almenara, con dificultad media y 10 kilómetros, en el que se pueden observar los restos del castillo almohade de carácter defensivo del siglo XII, y sendero Dehesa de Almenara y Mina San José, con un grado de dificultad baja y una longitud de ocho kilómetros, con el abrevadero de La Ventilla, la mina San José, restos de canteras y cuevas.

En ambos casos se podrá disfrutar de parajes repletos de encinas, alcornoques, acebuches, coscojas y todo tipo de matorral mediterráneo en una dehesa de alto valor ecológico.

La jornada arrancará a las 9,00 horas en el Paseo de la Feria, con la recepción a todos los participantes. En este mismo lugar, a partir de las 14,00 horas, el Grupo Senderista de Peñaflor tiene organizado un almuerzo para todos los asistentes. Posteriormente, se llevará a cabo una visita guiada por los principales monumentos históricos del municipio.