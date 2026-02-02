Pérez-Reverte invitará a Pablo Iglesias al foro sobre la guerra civil en Sevilla:"Uclés no volverá. Se ha desacreditado"

El escritor Arturo Pérez-Reverte durante la comparecencia en rueda de prensa para informar de la nueva fecha del ciclo ‘Letras en Sevilla’, en la sede de la Fundación Cajasol. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha anunciado que la XI edición del ciclo 'Letras en Sevilla', las jornadas sobre la Guerra Civil, prevista inicialmente del 2 al 5 de febrero, se celebrará finalmente del 5 al 9 de octubre, y que invitará al expolítico español Pablo Iglesias, antiguo líder de Podemos, exvicepresidente del Gobierno español y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el primer mandato de Pedro Sánchez, entre 2020 y 2021.

Así lo ha informado este lunes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol, junto al periodista Jesús Vigorra, coorganizador del citado foro, que fue aplazado a raíz de posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y "presiones" de Podemos. El título del evento, que tendrá un día más de duración, se mantendrá: 'La guerra que perdimos', "sin signos de interrogación, si salió con ellos fue por un error de imprenta".

La decisión se produjó después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

En relación a este último, autor del libro 'La Península de las Casas Vacías', Pérez Reverte ha dicho que "no volverá a aquí. Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que se desacredite el evento".

La Fundación Cajasol señaló el pasado 28 de enero, a través de un comunicado, que las renuncias de algunos de los ponentes alteraban "de manera sustancial" el contenido de las jornadas, "así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a 'Letras en Sevilla'", un equilibrio que se considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural "diverso y representativo".

Con el programa definitivo aún sin cerrar por causas ajenas tanto a la Fundación Cajasol como a los organizadores, las bajas sobrevenidas habían generado "problemas organizativos" que constituían un motivo "razonable" para plantear el traslado de 'Letras en Sevilla' al próximo otoño.

Este aplazamiento permitiría disponer de un margen de tiempo "prudencial" para "rearmar" el programa conforme a su planteamiento original, que consistía en encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas tendencias ideológicas, conformando "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", según subrayaba la entidad.

Asimismo, la Fundación Cajasol destacaba que mantiene desde hace décadas un firme compromiso con una "reflexión cultural abierta, plural y respetuosa", así como con la representación de "todas las sensibilidades, ideologías y perspectivas que conforman la sociedad española". "Este espíritu de pluralidad es, y seguirá siendo, una seña de identidad de esta institución y un principio irrenunciable en todas las actividades que acogemos".

'Letras en Sevilla' aspira a mantener su posición como espacio de debate y reflexión en un contexto en el que "el diálogo sosegado, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca", destacaba entonces la Fundación Cajasol, que ha reiterado su apuesta por este ciclo y agradecía la comprensión de participantes, colaboradores y público.

"COACCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS"

Al respecto, Pérez-Reverte y Vigorra aseguraban al respecto que Uclés no avisó a la organización de su renuncia y añadían que conocía "perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas". Además, acusaban a Podemos y "sus medios afines" de realizar "coacciones públicas y privadas, con llamadas telefónicas a muchos de los intervinientes para que no asistieran a Sevilla".

Asimismo, señalaban al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por haberse "sumado" a las presiones y recordaban que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, había participado "gustosamente" en otras jornadas de Letras en Sevilla.