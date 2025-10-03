El periodista José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026

El periodista José Antonio Rodríguez, de espaldas y con una camisa azul, como costalero de la hermandad de la Esperanza de Triana. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Penitencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado al periodista y comunicador José Antonio Rodríguez como pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza el 22 de marzo, Domingo de Pasión.

El alcalde de Sevilla ha señalado en sus redes sociales que se trata de "una voz llena de talento, emblemática en nuestras cofradías y del periodismo" de la ciudad, "que nos abrirá las puertas de una nueva Semana Santa. Mi más sincera felicitación por esta gran designación y mis mejores deseos al pregonero".

José Antonio Rodríguez tomará el testigo del periodista José Joaquín León, articulista de Opinión en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y los diarios del Grupo Joly, del que es consejero editorial, que fue el encargado de exaltar la Semana Santa de Sevilla el pasado año.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))