El periodista Tom Martín Benítez imparte la conferencia magistral de los cursos de verano 2022 de la UPO

CARMONA (SEVILLA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla) - Rectora Rosario Valpuesta ha acogido esta jueves por la noche la celebración de la conferencia magistral en honor a la rectora Valpuesta de la XX edición de los cursos de verano de la UPO, que ha sido impartida por el periodista y comunicador Tom Martín Benítez y que ha llevado por nombre 'Noticia de la música; la música de las noticias'.

A dicho acto han asistido el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y el director de la sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta, Francisco Hidalgo Rosendo, entre otras autoridades académicas, civiles, militares y directores de cursos de verano, según ha recogido la UPO en un comunicado.

Al inicio de la conferencia, el periodista ha dedicado unas palabras de recuerdo a Rosario Valpuesta, primera rectora de la UPO, de quien ha dicho: "Rosi sigue formando parte del alma de esta Universidad". "Un proyecto que supo liderar y poner en pie, que compartió con todos y que muchos de ustedes han sabido continuar y perfeccionar. El primero, el rector Francisco Oliva, uno de sus más queridos alumnos, que ella señaló desde muy temprano como un idóneo sucesor", ha manifestado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que "Rosi fue una gran intelectual, demostró ser una competentísima gestora y una persona adorable en el día a día. Fue crítica, rebelde, humana, trabajadora, incansable y una figura humana de extraordinaria dimensión".

Con respecto a la temática de la conferencia, ha declarado que "al Periodismo le he dedicado mi vida, pero mi vida es la música". "He ejercido durante 45 años mi profesión, la mayoría elaborando, en la radio y en la televisión, informativos diarios. A esta profesión hay que dedicarle la vida, con la vocación, rigor y pasión. A esta tarea de comprender la realidad y contarla para que tus conciudadanos accedan a un derecho esencial y puedan formarse una opinión. A eso hay que dedicarle una vida. Hacerse un profesional requiere integridad y tiempo. Pero he dicho que mi vida es la música. Es más, yo no sé si soy un periodista-músico o un músico que ha ejercido el Periodismo. Porque músico es quien ama y disfruta con la música. No lo es, en exclusiva, quien interpreta una partitura", ha relatado.

Durante la conferencia magistral, en la que se han escuchado diferentes piezas musicales de autores como Brahms, Monteverdi, Chopin o Carl Nielsen, el periodista ha expuesto que se trata de "sentir para comprender". En el caso de la música, ha explicado que se trata de un lenguaje "que va al corazón", "por eso no es imprescindible saber leer una partitura".

"Sin embargo, el proceso de aprehensión de la actualidad necesita datos, contexto, explicación, precisa llegar a la comprensión para conseguir abarcarlo. En cambio, la música produce sentimientos únicos en quien la escucha", ha valorado.

Una vez finalizada la conferencia, se han inaugurado dos exposiciones en las galerías del patio del aljibe de la Casa palacio de los Briones: '15 ediciones + 5 = 20 personajes más', organizada por la sede Olavide en Carmona con motivo de la celebración de la vigésima edición de los cursos de verano y 'Carmona, del patrimonio a la acuarela', organizada en colaboración con la Vocalía Sevillana de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía.

CURSOS DE VERANO

Los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide se celebran nuevamente en su sede de Carmona del 27 de junio al 26 de agosto. Organizados por la UPO en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Casa Palacio de Los Briones, sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, acoge por vigésimo año un total de 40 cursos.

En los Cursos de Verano 2022 se abordarán diversos temas, como el emprendimiento femenino, los nuevos caminos del Periodismo, las políticas de desigualdad en el siglo XXI, los problemas en la alimentación, el cine y el turismo, los trastornos de conducta en el aula, la protección de los menores en el ámbito deportivo, el cambio climático en España, las funciones y el comportamiento del cerebro, la investigación de los homicidios, las mujeres y la Justicia, las nuevas tecnologías en energía solar o las víctimas de la transición, entre otros, en los que participarán diferentes especialistas nacionales e internacionales.