Piden casi cinco años de cárcel a un empresario acusado de fingir robos para cobrar el seguro en Sevilla

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar el día 27 un juicio contra un varón acusado de presuntos delitos de simulación de delito y estafa, por fingir supuestamente robos en naves de su propiedad ligadas a su actividad empresarial para cobrar indemnizaciones de las compañías con las que contrataba las pólizas de seguro de tales inmuebles.

Según el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el acusado es Baldomero G.M., responsable de la empresa Hielos Baldo, actividad para la cual contaba con varias naves en la localidad de Alcalá del Río.

En ese contexto, el Ministerio Público relata que el 17 de noviembre de 2015, el acusado "denunció haber sido víctima de un robo con fuerza" en varias de sus naves, "de las que se llevaron dinero de una caja fuerte por valor de 18.000 euros, las llaves de una furgoneta, un ordenador portátil y once congeladores, además de numerosos daños que causaron en las naves", una denuncia ante la cual "Mapfre indemnizó al acusado con 11.000 euros", toda vez que "no consta acreditado si este robo tuvo lugar o no en realidad".

"Ante la obtención de la indemnización en metálico", según la Fiscalía, Baldomero G.M. habría "denunciado en dos ocasiones más en 2016 y una más en 2017, tras cambiar de compañías aseguradoras, hasta tres robos más ocurridos en las mismas naves, variando el sistema de acceso de los autores pero siendo prácticamente los mismos los efectos que se decía sustraídos en cada ocasión, llegando los investigadores a la conclusión de que los robos eran simulados al no existir indicios mínimos de que hubiesen tenido lugar y ser prácticamente idénticos los efectos supuestamente sustraídos en cada ocasión, algunos de los cuales fueron encontrados en las mismas naves".

De las restantes denuncias, el acusado habría obtenido una indemnización de 80.905 euros y otra más de 59.922 euros, mientras en el tercer caso no logró ninguna indemnización "por las dudas generadas a los investigadores por su autenticidad".

Dado el caso, la Fiscalía detecta dos presuntos delitos de simulación de delito en grado de tentativa en concurso medial con dos delitos de estafa, así como un posible delito de simulación de delito en grado de tentativa en concurso con un delito de estafa en grado de tentativa, reclamando para él un total de cuatro años y diez meses de cárcel y multas por valor de 6.900 euros.