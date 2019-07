Piden multa de 3.600 euros y un año sin carné por accidente de tráfico que provocó la muerte de una tenista en Sevilla

Publicado 25/07/2019 17:26:04 CET

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado un multa de 3.600 euros y la retirada de carné de conducir por un periodo de un año para el ciudadano estadounidense juzgado este jueves por el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla por un delito leve de imprudencia por el accidente de tráfico que provocó en julio de 2016 la muerte de la joven tenista Nadia Mechaala quien fuera campeona universitaria de España de dobles mixtos.

Tras la celebración este jueves del juicio oral, la representante del Ministerio Público en la exposición de sus conclusiones ha indicado que procede al acusado, que responde a las iniciales D.A.L., imponerle doce meses de multa con cuota diaria de diez euros así como la retirada del carné de conducir por ese periodo de tiempo. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la entonces pareja de la fallecida así como por sus padres, su padrastro y su hermana, han pedido que esa multa y esa retirada de carné se eleve a 18 meses.

De otro lado, la defensa del acusado, ejercida por el letrado Carlos Galán, ha solicitado para su patrocinado que únicamente se le imponga una multa de tres meses con cuota diaria de diez euros.

En la vista oral no ha comparecido el encausado, alegando que vive en Estados Unidos, y su alegato de defensa ha sido trasladado por su letrado para que sea leída en la sala del Juzgado de Instrucción número 5, el órgano judicial encargado de esta causa.

En su alegato, D.A.L. ha ratificado la declaración que hizo en fase de instrucción y que cuando ocurrieron los hechos se encontraba conduciendo un vehículo en "perfectas condiciones mentales" y sin la influencia "de alcohol o sustancias estupefacientes". Asimismo, ha indicado que el suceso se produjo cuando se distrajo "unos segundos" para ver las indicaciones para la autopista, en la que apunta que cree recordar que iba a 80 kilómetros por hora, y que entonces vio que se había producido una retención delante sin que "tuviera tiempo" de frenar y evitar que su vehículo impactase con el de delante.

En ese aspecto, el procesado ha asegurado en su escrito que desde el día del accidente lleva "una carga pesada" al saber que su descuido "le ha costado la vida" a Nadia e "hirió" a otro joven. Así, ha querido pedir disculpas "de nuevo" a la familia de la joven. "Lo siento de todo corazón es algo que no olvidaré y ojalá que el accidente me hubiera llevado a mí y no a ella", indica el acusado en el alegato en el que, además, resalta que es "su primer accidente" y "nunca" ha tomado drogas ni bebido alcohol.

Previamente a la lectura del alegato, comparecieron los padres de la joven quienes aseguraron que, pese haber recibido una indemnización por parte de la aseguradora, ésta "no es suficiente" toda vez que la pérdida de su hija les ha supuesto problemas psiquiátricos y de salud que les impiden trabajar. En concreto, la madre ha resaltado que sufre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica mientras el padre ha señalado que sufrió un infarto cerebral al poco tiempo de fallecer su hija.

También compareció la hermana de Nadia, quien ha indicado, que pese a haber recibido indemnización, ésta no es suficiente porque la pérdida de Nadia le ha imposibilitado seguir con sus actividades deportivas ya que éstas las realizaba con su hermana y le ha dejado "un vacío" que le ha conllevado la necesidad de asistencia psicológica. Además, ha declarado la pareja de Nadie, quien conducía el coche contra el cual chocó el vehículo que manejaba el acusado, y ha señalado que con el impacto perdió la conciencia y "no recuerda nada" del incidente.