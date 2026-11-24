El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presemtación del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pintor sevillano Ramón David Morales, nacido en El Viar (Sevilla) en 1977, ha sido el ganador del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla con su obra 'Arar la tierra', tras conocerse el fallo del jurado de esta segunda edición del certamen impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el galardón, dotado con 30.000 euros, ha contado con la mayor cuantía económica de España en su categoría y ha reforzado la apuesta municipal por el reconocimiento de la creación pictórica contemporánea y la proyección cultural de la ciudad.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "es una enorme satisfacción que un pintor sevillano de la trayectoria de Ramón David Morales reciba este reconocimiento". "Sevilla ha sido cuna de algunos de los grandes maestros de la historia universal del arte y nuestro compromiso es que también sea la ciudad donde los artistas de hoy encuentren oportunidades, reconocimiento y espacios para desarrollar y mostrar su talento", ha añadido.

Igualmente, ha subrayado que pusieron en marcha este premio para "devolver a la pintura el protagonismo que merece en la vida cultural de Sevilla y situar nuestra ciudad entre los grandes referentes de la creación contemporánea". "Con esta segunda edición damos un nuevo paso en la consolidación de un certamen que nace de nuestra historia artística, pero que tiene la mirada puesta en el futuro", ha abundado.

En este contexto, el jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, ha destacado de la obra ganadora, 'Arar la tierra', su capacidad para explorar una nueva figuración esencial y libre, en la que la representación se reduce a lo imprescindible para otorgar el máximo protagonismo al concepto.

Asimismo, ha valorado la manera en que el artista ha combinado elementos vinculados al mundo rural con una profunda sensibilidad poética, dando lugar a una composición serena y lúcida que, según el fallo del jurado, constituye una expresión de "la mejor pintura figurativa de hoy".

SOBRE EL GANADOR

Ramón David Morales, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y miembro fundador de Sala de eStar, cuenta con una sólida trayectoria artística desarrollada tanto en España como en el ámbito internacional. A lo largo de su carrera ha recibido becas de instituciones como la Fundación Bilbao Arte, la Fundación Antonio Gala y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac).

Desde 2002 ha protagonizado numerosas exposiciones individuales, entre ellas 'Rompimiento de gloria', en la iglesia de Santa María de Carmona, y 'El zoom del campo, La fruta del tiempo', en el Museo de Huelva, además de participar en muestras colectivas celebradas en Madrid, Barcelona, Nueva York, Berlín o Aarhus (Dinamarca).

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones, entre ellos los concedidos por la Fundación Focus Abengoa y la Universidad de Sevilla, además de que sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas, como las de la Universidad de Sevilla, la Fundación Unicaja, la Fundación Bilbao Arte, la Fundación Antonio Gala, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y distintas instituciones culturales andaluzas y nacionales.

La entrega del galardón está prevista para el 3 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería, en un acto presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el mismo espacio en el que se desarrollará una exposición integrada por la obra ganadora y todas las piezas finalistas, cuya celebración está prevista del 3 de diciembre al 7 de marzo en horario de visita de 10,00 a 20,00 horas, de lunes a sábado, y de 10:00 a 14:00 horas los domingos.