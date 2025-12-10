El Plan de Navidad de la Policía volverá a Pleno el día 18 tras el acuerdo entre sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a la entrada del Pleno del Ayuntamiento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este miércoles el acuerdo con los sindicatos de la Policía Local para llevar al próximo Pleno ordinario del 18 de diciembre el Plan de Navidad. Con la aprobación de esta propuesta se "levantaría" el Plan de Emergencias en Nivel 1 activado desde el 28 de noviembre.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido el "esfuerzo" de los sindicatos para "solucionar el problema". "Habrá dos grandes beneficiados, los policías locales y los sevillanos que quieren disfrutar de una vida mucho más segura", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios por el Consistorio.

En este sentido, Sanz ha reiterado su compromiso para "aligerar" los plazos para una nueva Relación de Puestos de Trabajos (RPT), una nueva Valoración de Puestos de Trabajos (VPT)y un nuevo reglamento del cuerpo. "Entre todos vamos a seguir mejorando a la plantilla de la Policía Local de Sevilla", ha asegurado.

Estas palabras llegan tras la aprobación este martes en la asamblea de los agentes de la Policía del Plan de Navidad propuesto por el Ayuntamiento en la última reunión entre ambas partes el pasado viernes. Un documento que es el mismo que el rechazado en el último Pleno del 26 de noviembre, aunque con "algunas modificaciones" de cara a la organización de ciertos días.

El Plan entrará en vigor, si se aprueba en Pleno, el próximo 19 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero, con un valor inferior a los 5,6 millones de euros previstos en un primer momento debido al retraso en su aplicación.

DIVISIÓN ENTRE LOS SINDICATOS PESE A LA APROBACIÓN

La asamblea de trabajadores de la Policía Local de este martes aprobó la propuesta debido al apoyo del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), sindicato mayoritario del cuerpo.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Sppme, Luis Val, defendía la decisión para "aliviar la presión de la ciudadanía", aunque aseguraba que "no se renunciaba a las promesas del alcalde". Asimismo, seguía asegurando "que no había motivos para decretar un plan de emergencias".

Por otro lado, CSIF, SPLS y Comisiones Obreras han votado en contra, mientras que UGT se ha abstenido. En una nota remitida por el sindicato, el delegado de CSIF, Santiago Raposo, ha señalado que el Ayuntamiento "no ha dado nada sobre las reivindicaciones". "Nosotros no pedíamos dinero; esto iba a de mejoras en sedes, tener un reglamento, mejores medios, o una VPT y una RPT acorde con la realidad, entre otros puntos", ha explicado Raposo.

Según Raposo, la nueva propuesta "irá cargada en los presupuestos de 2026". "Tenemos otra vez el mismo problema, año tras año: vamos a empezar a tirar de una partida presupuestaria a principios de enero, con gastos del año anterior", ha asegurado.