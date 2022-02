La plantilla de una empresa oleícola de La Luisiana (Sevilla) pide un "plus digno" para los fines de semana

Marcha a pie para exigir un plus de "correturno digno" para la plantilla de Prodosa.

Marcha a pie para exigir un plus de "correturno digno" para la plantilla de Prodosa. - CCOO

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha reclamado este miércoles con una marcha a pie un "plus de correturno digno" para la plantilla de Proteínas del Olivo (Prodosa).

Tras una nueva jornada de huelga "secundada al 100%" por el colectivo de trabajadores, CCOO se ha manifestado desde la puerta de la empresa hasta el Ayuntamiento sevillano de La Luisiana, donde la alcaldesa de la localidad "ha mostrado su apoyo a la reivindicación", según destaca el sindicato en un comunicado.

Mónica Vega, integrante de la comisión ejecutiva de la citada organización sindical, ha señalado al respecto que "las personas trabajadoras de Prodosa tienen muy difícil poder conciliar la vida laboral y personal debido a los horarios y eso hay que recompensarlo económicamente".

El sindicato asegura que la empresa "se niega a revisar la cuantía del plus" recogida en un acuerdo firmado con la representación legal de los trabajadores el pasado junio de 2019. Por eso, la plantilla reclama que se negocie un "plus digno". Actualmente, "la cuantía del plus asciende a 19,50 euros por domingo trabajado, mientras que la propuesta de CCOO es aumentarla a 40 euros.

Por eso, Vega ha avisado que el sindicato mantendrá las movilizaciones hasta que la empresa cumpla con lo establecido en el convenio y "valore como se merece el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras". En este sentido, hay paros convocados los días 1, 2 y 3 de marzo.