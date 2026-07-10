La plantilla de Rendelsur Coca-Cola en Sevilla ratifica el acuerdo: subida salarial media del 9,75%

Archivo - Lineal con productos de Coca Cola como imagen de recurso - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Rendelsur Coca-Cola ha ratificado un acuerdo, "que fue posible gracias a cuatro días de huelga", que contempla subida salarial media del 9,75%, menos jornada y más vacaciones. En este sentido, el 80% de los trabajadoras de la planta de La Rinconada (Sevilla) ha respaldado el mismo.

En un comunicado, CCOO valora que los salarios en la embotelladora de La Rinconada mejoren un 9,75% de media, "ya que parte de la subida está vinculada a un concepto variable según los trienios de antigüedad en la empresa".

Además, el colectivo de trabajadores también ha celebrado el compromiso de que la jornada anual se reducirá en 16 horas (un día en 2026 y otro en 2027) y de que se sustituirán dos días de asuntos propios por tres de vacaciones (la plantilla descansará 25 días laborables al año).

El nuevo convenio regula las vacaciones en periodo estival de las personas fijas discontinuas --disfrutarán de siete días seguidos en verano--, aumenta el tiempo del bocadillo --cuatro minutos más cada año-- e incrementa un 38% el pago de las horas extraordinarias, detalla el comunicado.