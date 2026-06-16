La plantilla de Tussam rechaza pedir un crédito para cubrir un impago de deuda del Consorcio de Transporte de Sevilla

Archivo - Autobuses de Tussam circulan con fluidez por la avenida Carlos V, en una foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Tussam ha rechazado "rotundamente" pedir un crédito para cubrir el impago de una deuda del Consorcio de Transportes; ello tras tener conocimento de esa obligación financiera con la empresa pública de autobuses urbanos de Sevilla y la "intención" de esta última de solicitar un préstamo al respecto, que estiman en 12 millones de euros.

Para ello, el comité de empresa --que integran los sindicatos CGT, ASC, SITT, CCOO y CSIF-- han firmado un comunicado en el que expresan su firme oposición a ese plan de "pretender sufragar otras políticas de transportes sobre la cuenta de resultados de Tussam" y piden al Consejo de administración que "no acepten una inacción jurídica y política" ante esta situación, tal como aseguran fuentes sindicales a Europa Press.

Los representantes de los trabajadores dejan claro que "no se está hablando del retraso en recibir una subvención pública, sino de un impago desde noviembre de 2025" por parte de una entidad "que aporta poco" al transporte en la ciudad "sin garantía alguna de pago".

En el documento en cuestión, fechado este martes, 16 de junio, y consultado por Europa Press, se destaca el hecho de que la propuesta de sufragar deudas de terceros mediante pólicas de crédito "hace recordar tiempos pretéritos que obligaron a la plantilla de Tussam a realizar un esfuerzo económico para salvar a la empresa de la mala gestión de sus directivos y consejeros de entonces". Por este motivo, los sindicatos adelantan que "no van a permitir que se cometan errores de antaño".

Por último, desde el comité de empresa afirman que si el Consorcio de Transporte es "incapaz de gestionar los títulos de viajes de la corona metropolitana y estar al día en las compesaciones sobre los viajes realizados", el Ayuntamiento y Tussan tienen la "responsabilidad de asumir el protagonismo" y dar el servicio que la ciudad y los usuarios del área metropolitana que vienen a Sevilla necesita "y no sufragar exclusivamente a una entidad que cobra pero no paga".