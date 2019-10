La plataforma de interinos del Ayuntamiento convoca un paro parcial y una marcha por la convocatoria de plazas

Publicado 21/10/2019 17:32:23 CET

Reclama la paralización provisional de los procesos de selección que afecten a plazas ocupadas por interinos en "abuso de temporalidad"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Personal Interino del Ayuntamiento de Sevilla, junto con el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y la CGT, ha convocado a la plantilla municipal a un paro de tres horas el jueves de esta semana y a una marcha reivindicativa en tal lapso de tiempo, en demanda de la paralización provisional de todos los procesos de selección que afecten a plazas ocupadas por interinos en situación de "abuso de temporalidad" y la negociación de un "proceso de regularización interno" de este colectivo.

En un comunicado, este colectivo movilizado "contra el fraude" ya advertía de que la "creación de empleo" anunciada con relación a la oferta pública de empleo promovida por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a 2016 y las siguientes ofertas similares implicarían una mera sustitución de "unos trabajadores por otros", indicando que las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 abarcan plazas "actualmente ocupadas por personal interino".

"Todo el personal interino de este Ayuntamiento ha accedido mediante algún procedimiento que garantiza los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, ya sea mediante oposiciones o mediante una bolsa pública de méritos", defendía la plataforma, avisando de que el Estatuto Básico del Empleado Público estipula tanto "los requisitos para que una administración incorpore personal interino", como "los plazos para que la plaza sea cubierta de forma definitiva, nunca superando un periodo de tres años en total".

"El incumplimiento de esta ley de forma reiterada por la Administración no debe recaer sobre el trabajador, que en muchos casos lleva más de 20 años trabajando para la administración", avisaba este colectivo de interinos.

RECLAMACIONES INTERPUESTAS

En ese sentido, la plataforma señalaba que frente a las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Sevilla, que según el colectivo afectan a plazas ocupadas por personal interino, "más de un centenar" de interinos han presentado reclamaciones administrativas previas a la demanda judicial, para que se les reconozca el carácter "fijo" de la relación laboral merced a una directiva europea en la materia.

En estas reclamaciones figura la demanda de que "congele cualquier oferta de empleo público que incluya el puesto de trabajo del reclamante, a la espera del pronunciamiento de la Unión Europea en ciertas cuestiones prejudiciales, que afectan de forma directa al problema del abuso de la temporalidad por parte de las administraciones", agregaba el colectivo, exponiendo que "muchas administraciones han esperado al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", pero en el caso de las ofertas de empleo del Consistorio hispalense el Gobierno local está empeñado en "acelerar" los procesos.

Ahora, este colectivo señala el reciente informe de la Abogada General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), que avala la jurisprudencia española, que no sanciona el uso abusivo de contratos temporales en el sector público con la conversión automática de las personas interinas en trabajadores fijos. En concreto, el informe afirma que la legislación europea "no se opone a la jurisprudencia española conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales" en el sector público "no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija".

"ABUSO DE TEMPORALIDAD"

Al respecto, la plataforma insiste en el "abuso de la temporalidad que este Ayuntamiento viene cometiendo durante años con el personal interino, laboral y funcionario, al no haber convocado los procesos selectivos que hubieran permitido estabilizar a este personal en el momento oportuno", exponiendo que del citado informe se desprende que "los procesos de selección convocados sin sanción ni indemnización no pueden ser la solución, pues ni sanciona al empleador ni compensa al trabajador".

Por eso, el colectivo reclama de nuevo "paralizar todos los procesos de selección convocados (por el Ayuntamiento hispalense) que afecten a plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad hasta que se publique la sentencia del TJUE" y "un proceso de regularización interno del personal interino en situación de abuso". Para ello, la plataforma convoca a la plantilla municipal a un paro de tres horas a las 12 horas del jueves, junto con una marcha desde el Consistorio hasta la sede de la Diputación.