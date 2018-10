La plataforma de la pasarela de la SE-30 reivindica el papel de la "lucha ciudadana" en el proyecto

Publicado 20/02/2018 14:33:38 CET

Los portavoces del colectivo celebran la apertura de la infraestructura tras "mucho tiempo" de reivindicación y movilizaciones

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana constituida en torno a la pasarela ciclista construida para enlazar los carriles bici de Sevilla y San Juan de Aznalfarache, salvando el trazado de la autovía SE-30 correspondiente a Tablada, ha celebrado este martes que la citada infraestructura haya sido al fin abierta. En paralelo, los portavoces del colectivo han señalado el papel jugado en el proyecto por la "lucha" ciudadana y las movilizaciones sociales.

Al acto de inauguración de la nueva pasarela han asistido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; el consejero de Fomento, Felipe López; los alcaldes de San Juan, Mairena del Aljarafe y Gelves, Antonio Conde, Fernando Zamora e Isabel Herrera, respectivamente, otras autoridades y numerosos vecinos y ciclistas.

La infraestructura abierta este martes tiene una longitud total de 240 metros y un vano central de 58 metros entre sus pilas, salvando el trazado de la ronda de circunvalación SE-30 que separa la dehesa de Tablada de la trama urbana de Sevilla capital y conectando así la vía ciclista del puente metálico de San Juan con la avenida de la Real Maestranza Aérea, aún rotulada como de García Morato.

Y mientras las primeras declaraciones y gestiones de este proyecto se remontan a 2009, los portavoces de la plataforma "¡Pasarela SE-30 ya!", muy activa en la reivindicación y defensa de este proyecto, han celebrado que al fin esta infraestructura sea "una realidad", recordando en paralelo el papel jugado en ello por las movilizaciones promovidas por este colectivo de ciclistas.

"LICITACIONES FALLIDAS Y RETRASOS"

Porque como han manifestado a Europa Press Chiqui López y Carlos Amarillo, este proyecto ha estado marcado de un lado por "las licitaciones fallidas, los retrasos" y el incumplimiento de plazos, y de otro por las movilizaciones protagonizadas por esta plataforma ciudadana, conformada por "gente muy diversa pero con un objetivo común", que no era otro que la restitución de la conexión ciclista y peatonal entre Sevilla capital y los municipios del sector sur de la populosa comarca del Aljarafe.

Y es que como bien exponen los portavoces de esta plataforma que ha promovido numerosas marchas ciclistas reivindicando la construcción de esta pasarela, Sevilla y las localidades del sur del Aljarafe han pasado "25 años" sin una conexión ciclista y peatonal directa y segura, a cuenta de la construcción de la autovía de circunvalación SE-30 allá por los años 90 del siglo pasado.

"Era incomprensible y no lo entendía nadie", se han encogido de hombros los portavoces de la plataforma, manifestando que la reivindicación relativa a la construcción de esta pasarela partía de unos "argumentos incontestables". Por ello, han celebrado que la obra haya culminado al fin y los ciclistas cuenten con una ruta segura para circular entre Sevilla capital y el sector sur del Aljarafe, sobre todo porque "hay gente con muy pocos recursos que no tiene otra manera" de cubrir el trayecto porque no pueden ni costearse los billetes de metro.

"Hemos luchado mucho y durante mucho tiempo", ha manifestado Chiqui López, celebrando la apertura de la pasarela pero recordando además los múltiples "retrasos" sufridos por el proyecto. A su juicio, es cierto que la actuación ha sufrido verdaderas "circunstancias" que han motivado tales demoras, pero los gobernantes de la Junta de Andalucía "deberían haber sido capaces de comunicar" mejor lo que estaba sucediendo con las obras.

LA PASARELA CICLISTA

Este proyecto de pasarela comenzó su andadura allá por 2009 y fue licitado hasta tres veces. Tras las incidencias administrativas que motivaron la anulación de la primera licitación, la Consejería de Fomento licitó nuevamente el contrato de obras y las mismas fueron contratadas como tal y comenzaron en 2014.

No obstante, la necesidad de modificar los términos del proyecto suscitó un conflicto entre la Consejería de Fomento como promotora de la pasarela y la empresa adjudicataria de las obras, hasta el punto de que el contrato fue finalmente rescindido.

Tras la resolución del contrato inicial, la Consejería de Fomento adjudicó en otoño de 2016 la continuidad de las obras a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras/Construcciones Garrucho, por algo más de 1,2 millones de euros.

Ya por aquel entonces, la plataforma "¡Pasarela SE-30 ya!" había celebrado no pocas marchas reivindicativas, urgiendo a la Administración andaluza a impulsar decididamente el proyecto y no incurrir en más demoras. Los trabajos, de cualquier modo, fueron reanudados finalmente en enero de 2017, con sucesivas promesas respecto a la fecha de entrada en servicio de la pasarela, que finalmente ha sido consumada este martes.