La plataforma del Polígono Sur de Sevilla pide mostrar a los Reyes toda la "verdad" incluyendo "las aguas fecales"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha valorado este jueves que los Reyes Felipe VI y Doña Letizia prevean visitar el 29 de junio dicha zona de la capital andaluza en el marco de la gira que esperan realizar por toda España con motivo de la finalización del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, apostando por mostrar a los monarcas toda la "verdad" de este entorno desfavorecido, incluyendo "las aguas fecales" vertidas en la barriada de Martínez Montañés.

En declaraciones a Europa Press, Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha valorado que los monarcas hayan decidido visitar este barrio que resulta ser el de menor renta neta media anual por habitante de toda España, según el estudio de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), toda vez que la zona está marcada no sólo por el paro y la exclusión social, sino además por situaciones de delincuencia y de falta de convivencia.

En ese sentido, sería la primera visita de unos reyes a este entorno desfavorecido de la capital andaluza, donde Felipe VI ya recaló como príncipe en 2003 y donde también la infanta Elena cursó una visita en 2017.

"LA OTRA CARA DEL POLÍGONO SUR"

Dado el caso, Rosario García ha augurado que los monarcas pisarán el Polígono Sur para "hablar dos minutos" y no emplear "más tiempo", reclamando que durante la visita, los Reyes visiten no sólo instalaciones destinadas a proyectos sociales, sino además "la otra cara del Polígono Sur, la de la gente que no puede vivir" a cuenta de las carencias y los problemas sociales.

"Que los lleven a Las Vegas, a Martínez Montañés, y les enseñen las aguas fecales de la parte céntrica de esa barriada", ha aseverado, en alusión a esta zona del Polígono Sur donde se visibilizan con más fuerza las lacras que arrastra este entorno desfavorecido de Sevilla.

Así, ha apostado por mostrar a los monarcas toda la "verdad" del Polígono Sur, vaticinando que antes de su visita, las autoridades movilizarán "a fondo" a la empresa municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), para que los reyes encuentren la zona "lo más limpia posible".