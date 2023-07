La Plaza de España de Sevilla acoge este martes un concierto de los alemanes Scorpions

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La monumental Plaza de España de Sevilla acoge este martes a las 22,00 horas un concierto de la emblemática banda alemana de rock Scorpions, en el marco del festival de música Icónica, un directo para el cual aún quedan entradas a la venta, según la organización.

Desde sus inicios en Hannover, Alemania en la década de los 60 y hasta la actualidad, los legendarios Scorpions ha dejado su huella en la historia del rock.

El viaje musical de la banda ha sido un verdadero torrente de emociones, pasando por las poderosas guitarras de Rudolf Schenker y Matthias Jabs, y la voz única y cautivadora de Klaus Meine.

Sus baladas atemporales, como "Still Loving You" y "Wind of Change", son himnos para varias generaciones, contando con otros temas míticos como "Rock You Like a Hurricane" y "Blackout".