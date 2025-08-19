Plazo abierto hasta el 30 de septiembre para el Premio de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' de la Diputación de Sevilla

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de trabajos al V Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' estará abierto hasta el próximo día 30 de septiembre, tal como se recoge en las bases del mismo, que se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia número 130.

Según ha trasladado la Diputación de Sevilla en una nota, este certamen periodístico ha sido convocado a través del Área de Cultura y Ciudadanía de la Institución Provincial y de la Asociación de la Prensa hispalense, con el fin de poner en valor trabajos periodísticos en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e independencia, y otorgar cuatro premios en las categorías de prensa en soporte papel o digital; radio; audiovisual y fotografía en medios impresos o digitales, dotados con 6.000 euros cada uno de ellos.

La Diputación ha declarado que se premiarán aquellos trabajos que "reflejen la realidad cotidiana y la esencia del periodismo que ejercía el periodista y autor sevillano", siguiendo lo que decía el propio Chaves Nogales, "andar y contar es mi oficio".

El objetivo de este galardón es "reconocer aquella información de interés para la ciudadanía, el denominado periodismo de calle, el de ver, oír y contar a la gente lo que le importa a la gente, en los que primen la calidad, la originalidad y el compromiso ético", ha afirmado la Institución Provincial.

En cuanto a los pormenores más destacados de las bases de los premios, han recordado que podrán optar a los mismos, en régimen de concurrencia competitiva, los trabajos realizados exclusivamente por periodistas y fotoperiodistas de cualquier nacionalidad.

Los participantes sólo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad y una única candidatura, con un trabajo original, o con una serie de trabajos originales sobre un mismo tema o una misma temática. Asimismo, los trabajos presentados no pueden haber sido premiados en otros certámenes con anterioridad al fallo del jurado.

Con respecto a las modalidades de prensa escrita en soporte papel o digital, radio y audiovisual, podrán participar los autores que presenten una información, artículo, crónica, reportaje y coberturas especiales temáticas o documental, en soporte escrito, vídeo o audio original que haya sido publicado, difundido o emitido desde el día 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 en medios de comunicación, españoles o extranjeros, de prensa escrita en soporte papel o digital, radio, televisión, plataformas de vídeo y festivales acreditados en lengua castellana.

En la modalidad de fotografía, podrán participar los autores que presenten una fotografía que haya sido publicada desde el día 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 en medios de comunicación, españoles o extranjeros, en soporte papel --prensa diaria o no diaria/revistas-- o soporte digital.

Igualmente, los trabajos pueden presentarse directamente por el propio autor o autores, el medio que los publicó o emitió, o por terceras personas o instituciones, siempre que sean claramente identificables y que acrediten el consentimiento de los primeras.

Por su parte, el jurado estará presidido por la persona que ostente la Presidencia de la Diputación de Sevilla, pudiendo delegar en el diputado del Área de Cultura y Ciudadanía o en personal directivo del área.

Además, como secretario actuará personal funcionario del Área de Cultura y Ciudadanía, que tendrá voz pero no voto, y lo integrarán el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) o en quien delegue; una persona representando al Gabinete de Comunicación de la Diputación Provincial de Sevilla; una persona representando a la familia de Manuel Chaves Nogales y nueve profesionales del periodismo de amplia trayectoria en los distintos ámbitos que se reconocen --prensa, radio, televisión y fotografía--.

El nombre de los miembros del jurado, así como de los expertos que le puedan asistir, se dará a conocer una vez finalice el plazo de presentación de candidaturas y antes de hacerse público el fallo de los premios, siendo designados mediante resolución de la Presidencia de la Diputación, a propuesta del Área de Cultura y Ciudadanía.

Por otro lado, las candidaturas se presentarán de manera telemática en el registro electrónico único de la sede electrónica de la Diputación de Sevilla, tras la cumplimentación del formulario de solicitud de la correspondiente modalidad e indicando una dirección de correo electrónico a la que se dirigirán los avisos de las notificaciones que hayan que practicarse.

De esta manera, los trabajos y la solicitud irán dirigidos al Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, con el epígrafe 'Para el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales 2025', y el envío será a través de la dirección 'https://sedeelectronicadipusevilla.es/moad/oficina-moad/tram...'

Finalmente, en el caso que el formato del trabajo a presentar junto a la solicitud y el currículum no pueda remitirse a través del Registro Electrónico, podrá enviarse mediante correo electrónico a la dirección 'premiochavesnogales@dipusevilla.es'.