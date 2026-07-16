El Pleno aprueba cinco nuevas rotulaciones de espacios públicos en Sevilla en homenaje a la solidaridad y el compromiso

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la aprobación en Pleno de cinco nuevas rotulaciones en espacios urbanos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria, ha aprobado este jueves por unanimidad la denominación de cinco nuevos espacios públicos de la ciudad para "reconocer la trayectoria, la solidaridad, la historia y la identidad" de distintas instituciones y personalidades en los distritos Nervión, Bellavista-La Palmera y Este-Alcosa-Torreblanca.

Entre los mismos, destaca en primer lugar el Parque Donantes de Corazón, que estará situado entre las calles Juan Antonio Cavestany, Enrique Marco Dorta y Santa Juana Jugan, en el distrito Nervión.

Su objetivo es rendir homenaje "a la generosidad de quienes donan órganos, sangre y médula ósea, así como a las familias que, en los momentos más difíciles, hacen posible la donación de órganos", así como a los profesionales de la sanidad pública que hacen posible esta tarea.

El Parque Manuel Prieto Sánchez, dedicado a una reconocida figura del barrio de Nervión, se refiere al parque de juegos situado junto al Mercado de Las Palmeritas.

Fundador de una histórica saga de pescaderos y placero durante más de cinco décadas, el Pleno ha destacado a Manuel Prieto por "su cercanía, su compromiso con los vecinos y su permanente disposición a ayudar a quienes más lo necesitaban".

Recibirá el nombre de Parque Centenario de Bellavista aquel situado junto a la Venta Antequera. Esta rotulación se incorpora a los actos conmemorativos del primer siglo de historia de este barrio sevillano.

La iniciativa, respaldada por las entidades representadas en la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera y coordinada por la Asociación Cultural Centenario de Bellavista, reconoce el esfuerzo colectivo de generaciones de vecinos que han contribuido al crecimiento y la transformación del barrio.

La Plaza Aviación Civil será aquella situada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, concretamente en la plaza central del Sector 8. Atiende de esta forma la propuesta aprobada por unanimidad por la asociación vecinal del entorno.

Según ha detallado el Gobierno local, esta nueva denominación mantiene la coherencia con el nomenclátor de la zona, inspirado en la aviación.

Por último, la vía peatonal delimitada en sus extremos por las Calles Enrique Marco Dorta y Santa Juana Jugan, en el distrito Nervión recibirá el nombre de Calle Luis Sarmiento Aguilar, histórico sindicalista de Astilleros de Sevilla y firme defensor de la industria y del empleo durante décadas.

Los responsables han subrayado que tras recibir un trasplante hepático en 2002, desarrolló una intensa labor en favor de la donación de órganos y médula ósea a través de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.