El Pleno del Ayuntamiento aprueba inyectar 10 millones en Lipasam y reducir deuda con críticas de la izquierda

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la modificación presupuestaria en la que se contempla inyectar diez millones de euros a Lipasam y reducir en un 54,5% la deuda municipal. Así, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha pedido "coherencia", ante las críticas por "desmantelar los servicios públicos" arrojadas por PSOE y Con Podemos-IU "que han votado en contra de aprobar inyección la empresa de limpieza pública".

Una votación que se ha realizado punto por punto de la modificación presupuestaria y que ha contado con el apoyo de Vox en el apartado de la dotación de diez millones a la empresa pública de limpieza y abstenciones en el punto de la amortización de la deuda de PSOE y Con Podemos-IU y voto negativo a la inversión a Contursa y a Lipasam.

Así, desde el delegado de Hacienda, Juan Bueno, han señalado que con esta modificación presupuestaria se pretende "mejorar la limpieza de la ciudad, dotando de más recursos a la empresa pública de limpieza de Sevilla que aumentará sus inversiones". Además, junto a otros asuntos de carácter técnico se ha aprobado destinar 129.958.163,40 euros a la amortización anticipada en siete préstamos que mantiene en la actualidad el Ayuntamiento.

De estos, cinco se cancelarán definitivamente, por lo que el Ayuntamiento pasará de tener 15 préstamos abiertos a 10. Uno de los préstamos que se amortiza definitivamente se contrajo por parte de la Corporación Municipal en el año 2008. En concreto, los casi 130 millones de reducción de deuda se aplicarán a préstamos formalizados en los años 2008, 2021, 2022 y 2023.

El debate no ha estado exento de críticas, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya ha trasladado que el Ayuntamiento "desmantela los servicios públicos para generar ahorro y continúa pidiendo préstamos bancarios teniendo dinero en tesorería". Un hecho de Gaya ha tildado de "barbaridad", acusando al Gobierno local de "gestionar a golpe de improvisación". A lo que ha destacado "preocupación" por la regla de gasto, pidiendo "previsión".

Además, ha señalado que "al delegado de Hacienda se le ha llenado la boca diciendo que iban a reducir la deuda en 129 millones de euros, un 54% de la deuda, pero se le olvida matizar que es la deuda financiera, puesto que la deuda viva de este Ayuntamiento está en más de 400 millones de euros" y le ha recordado que "lo que se va a aprobar son 119 millones de amortización de deuda, no 129 millones, porque 10 millones de euros son para pagar los gastos de cancelación de uno de los préstamos, 10 millones de euros", ha criticado.

En este sentido, ha acusado de "incapacidad" de ejecución del presupuesto del 2024, señalando que "aunque haya habido más ingresos y por eso el superávit, al consultar la liquidación, pese a que el Gobierno de España les ha ingresado más de 80 millones de euros de más, han dejado de recibir 114 millones de euros de ingresos, 114 millones. Algunos tan destacados como los nueve del IBI o los ocho de la plusvalía o los tres del impuesto de vehículo".

Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha puntualizado que "se ha ejecutado en 2024 casi el 80% del presupuesto, 959 millones de euros", defendiendo "que el PSOE no lo hubiese conseguido ni en sueños". De este modo, ha aplaudido que el Pleno extraordinario "está motivado por la aplicación del superávit presupuestario del año 2024 y el uso del remanente de tesorería para gastos generales, por lo que estos fondos no están infrautilizados".

La portavoz de Vox en el Pleno, Cristina Peláez ha valorado positivamente la amortización de deuda por valor de 130 millones de euros, "nos alegramos de que, al tener que amortizar esta cantidad, podamos reducir la deuda acumulada, lo que permitirá disminuir los costes financieros y disponer de mayor presupuesto para inversiones útiles para la ciudad en el futuro próximo". Así, ha añadido que "el remanente de tesorería para gastos generales también se aplicará a otras necesidades, como la rehabilitación de Fibes y los diez millones necesarios para Lipasam, punto en el que votaremos afirmativamente, en coherencia con nuestro discurso anterior".

Por su parte, el portavoz de Con Podemos Izquierda Unida, Ismael Sánchez ha insistido en que "el Gobierno local genera remanentes de forma constante, que luego incorporan al superávit por partidas no ejecutadas. Bienvenido sea el aumento de ingresos, pero discrepamos en la forma en que este Ayuntamiento debería recibirlos. Ustedes presumen de bajar impuestos, lo que consideramos un error. Deberían aplicar una fiscalidad progresiva, en la que pague más quien más tiene y reciba más quien más lo necesita".

Además, ha denunciado que "no ejecutan los planes integrales en las zonas más desfavorecidas, no cubren las vacantes y no intervienen en los barrios, lo que supone un deterioro, cuando no un desmantelamiento, de los servicios públicos para generar ahorro. Siguen pidiendo préstamos bancarios teniendo dinero en tesorería, lo cual es una auténtica barbaridad y evidencia una gestión a golpe de improvisación".

Finalmente, el portavoz socialista también mostró su preocupación por el cumplimiento de la regla de gasto, "la tendencia indica que, aunque hoy estén cumpliendo, probablemente terminemos el año incumpliendo la regla de gasto. Es fundamental aplicar el principio de prevención".