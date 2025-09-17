El pleno del Ayuntamiento de Sevilla abordará la aprobación de la parcela del Villamarín y la plantilla del IMD

Archivo - Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Sevilla. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que se celebrará este jueves, 18 de septiembre, abordará la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación de la parcela del nuevo Estadio Benito Villamarín, así como la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla del Instituto Municipal de Deportes (IMD), entre otros asuntos.

Según está reflejado en la convocatoria del Pleno, consultada por Europa Press, desde el área de hacienda se tratarán las modificaciones presupuestarias en el vigente presupuesto municipal, mientras que desde el área de turismo se aprobará la participación del Ayuntamiento en la Asociación 'Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V'.

Asimismo, el pleno abordará preguntas por parte del grupo socialista relativas a los toldos de la Avenida de la Constitución, así como cuestiones de Vox sobre el arrendamiento del suelo de titularidad municipal situado en el barrio de Pino Montano.

Además, tendrán lugar propuestas por parte del Partido Socialista relativas al fortalecimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento y, por parte de Vox, referidas a la promoción de deportes minoritarios, entre otros asuntos.