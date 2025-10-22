El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla guarda un minuto de silencio en memoria de Sandra Peña

Minuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla por el suicidio de Sandra Peña - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado su sesión ordinaria de este miércoles con un minuto de silencio en homenaje a Sandra Peña, la joven de 14 años que el pasado martes se suicidó tras, presuntamente, haber sufrido acoso escolar en su colegio.

Todos los grupos municipales han participado en este acto en memoria de la menor. En un mensaje en su cuenta de la red social X, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven.

La Fiscalía de Sevilla anunciaba este martes que ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas Loreto, próximo a la Carretera de Carmona.

En paralelo, el Ministerio Público informaba de la apertura de dos expedientes para investigar las circunstancias de los hechos.