El Pleno de Bollullos (Sevilla) aprueba por unanimidad su rechazo a la planta de biogás proyectada en Benacazón

Fachada del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación - AYTO.DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) ha aprobado este lunes, 13 de julio, por unanimidad, una propuesta de Alcaldía mediante la que el Ayuntamiento expresa su rechazo a la ubicación de la macroplanta de biogás proyectada en el término municipal de Benacazón y "reafirma su compromiso con la defensa de la salud, la calidad de vida, el medio ambiente y el modelo territorial del Aljarafe".

La propuesta aprobada asume íntegramente la iniciativa presentada por la Plataforma Ciudadana Stop Biogás Aljarafe-Doñana, incorporando sus planteamientos y acuerdos como posición institucional del Ayuntamiento en la defensa de los intereses generales de la ciudadanía.

El acuerdo aprobado "manifiesta la preocupación del Ayuntamiento por el impacto que una instalación de estas características puede generar sobre los municipios del entorno, especialmente sobre Bollullos, Benacazón y Aznalcázar, con una incidencia especialmente significativa en la urbanización La Juliana por su proximidad al emplazamiento previsto", señala en una nota de prensa.

Entre los acuerdos adoptados, el Pleno insta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a intervenir institucionalmente dada la trascendencia social, territorial y ambiental del proyecto, y solicita a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la propia Junta que, en el ejercicio de sus competencias, "valore con el máximo rigor todos los aspectos concurrentes en este expediente y no autorice el proyecto en la ubicación propuesta, aplicando el principio de precaución y teniendo especialmente en consideración la protección del modelo territorial del Aljarafe, los valores agrarios y paisajísticos de la Meseta Central, la capacidad de las infraestructuras viarias, la calidad de vida de la población y el interés general que debe presidir cualquier decisión de esta trascendencia".

Asimismo, la propuesta contempla el compromiso municipal de seguir impulsando todas aquellas actuaciones que permitan proteger el territorio frente a este tipo de implantaciones, así como mantener la coordinación con el resto de administraciones, municipios y entidades sociales implicadas en la defensa del Aljarafe.

La alcaldesa de Bollullos de la Mitación, Clara Monrobé, ha afirmado que Bollullos "ha hablado con una sola voz. Cuando está en juego la salud, la calidad de vida y el futuro de nuestros vecinos, no caben dudas ni medias tintas: este Ayuntamiento va a defender a su pueblo hasta el final".

"Ahora la responsabilidad está en la Junta de Andalucía, en la que confiamos para que escuche el clamor de este territorio, valore con el máximo rigor todas las alegaciones presentadas y adopte una decisión que ponga por delante el interés general, la protección del territorio y la calidad de vida de quienes vivimos en el Aljarafe", ha añadido la regidora.

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA ALEGACIONES ANTE LA JUNTA

Paralelamente a la aprobación de esta propuesta, el Ayuntamiento de Bollullos ha presentado formalmente sus alegaciones dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada que actualmente tramita la Junta.

Dichas alegaciones, elaboradas desde una perspectiva técnica y jurídica, defienden la protección del modelo territorial del Aljarafe y ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, la incompatibilidad del emplazamiento con un Espacio Agrario de Interés protegido por el Potaus, la insuficiente justificación de la ubicación elegida, la transformación irreversible del suelo rústico, la proximidad de la instalación a zonas residenciales como La Juliana y a otros usos sensibles, el incremento del tráfico pesado sobre la A-474 y las infraestructuras viarias de la comarca, la insuficiencia del estudio de olores y la necesidad de reforzar la evaluación ambiental antes de adoptar una resolución definitiva.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa utilizando todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las administraciones públicas para defender los intereses de Bollullos de la Mitación y contribuir a que la decisión que finalmente adopte la Junta de Andalucía se fundamente en el máximo rigor técnico, ambiental y jurídico.

La alcaldesa de Bollullos de la Mitación, Clara Monrobé, ha afirmado que Bollullos "ha hablado con una sola voz. Cuando está en juego la salud, la calidad de vida y el futuro de nuestros vecinos, no caben dudas ni medias tintas: este Ayuntamiento va a defender a su pueblo hasta el final".

"Ahora la responsabilidad está en la Junta de Andalucía, en la que confiamos para que escuche el clamor de este territorio, valore con el máximo rigor todas las alegaciones presentadas y adopte una decisión que ponga por delante el interés general, la protección del territorio y la calidad de vida de quienes vivimos en el Aljarafe", ha añadido la regidora.