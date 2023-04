El pleno da cuenta de la renuncia de Amelia Velázquez a su acta de edil por Cs tras su conflicto con el partido

Ciudadanos abrió un expediente en su contra y pidió que fuese declarada no adscrita y ella anunció después su baja del partido



El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que celebra este viernes su última sesión ordinaria del mandato, ha dado cuenta de la renuncia de Amelia Velázquez al acta de concejal con la que contaba en representación de Cs, después de que el partido incoase un expediente sancionador en su contra por supuesta infracción grave y por incumplimiento del reglamento del partido "en numerosas y reiteradas ocasiones"; y de que ella anunciase posteriormente su baja en las filas de la formación naranja.

En concreto, a mediados de marzo trascendía este expediente sancionador de Cs contra esta edil, acordando su suspensión inmediata como afiliada y la decisión del partido de solicitar al Ayuntamiento que la mencionada concejala fuese declarada como no adscrita.

Amelia Velázquez había informado ya al partido de que renunciaba a repetir en la lista de Cs para la Alcaldía hispalense, que encabeza Miguel Ángel Aumesquet.

La renuncia de Velázquez incluía una crítica al funcionamiento interno del partido: "Después de reflexionar, he tomado esta decisión, debido a que desde hace un tiempo no comparto las directrices que se han tomado desde el partido. A mi parecer, de forma muy desacertadas". Velázquez sostenía que "el Cs actual está muy lejos del que fue, el que me ilusionó, dejándome la piel para que se convirtiese en un proyecto consolidado y dispuesto a luchar por todo aquello por lo que soñábamos. Pero de eso ya no queda nada".

Ante su expediente sancionador, Velázquez avisaba en un comunicado que el mismo se basa en "opiniones personales de personas ajenas a Cs", como la edil socialista Sonia Gaya o un dirigente vecinal, "sin prueba documental alguna". Aseguraba además que el expediente parte de "falsedades" y manifestaba que siempre había apoyado "internamente" al anterior portavoz municipal de Cs, Álvaro Pimentel, actual miembro de la candidatura del PP a la Alcaldía de Sevilla tras dejar Cs entre tensiones con el partido, y que el actual portavoz, Miguel Ángel Aumesquet, "no reúne las capacidades y valores" para el cargo.

En los últimos meses, así, han salido del grupo el que fuera portavoz Álvaro Pimentel, actual miembros de la candidatura del PP a la Alcaldía de Sevilla, el concejal Lorenzo López Aparicio y ahora Amelia Velázquez.