El Pleno de Dos Hermanas (Sevilla) aprueba no subir las tasas e impuestos municipales para 2026

DOS HERMANAS (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado este viernes en sesión ordinaria de Pleno "mantener congelados" todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales para el próximo año. Desde el Consistorio han defendido la medida para "proteger" a las familias, autónomos y pequeñas empresas.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Juan Antonio Vilches, ha asegurado durante su intervención que la medida es "un compromiso con una política fiscal responsable, justa y socialmente sensible". En esta línea, ha destacado que la fiscalidad del municipio es "la más baja" del país entre localidades "similar población".

En esta línea, Vilches ha señalado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Dos Hermanas es "un 52% menos que en Sevilla capital, un 40% inferior al de Utrera o Los Palacios y Villafranca, y un 18% más bajo que Alcalá de Guadaíra".

Por su parte, el delegado de Hacienda ha señalado que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) supone 121,6 euros en el municipio, en comparación con los 130,93 de Sevilla y 143,88 en Los Palacios y Villafranca.

Vilches ha explicado que también se mantienen sin subir los precios públicos como "la puesta a disposición y uso de instalaciones deportivas, los aparcamientos públicos municipales o los servicios de la Universidad Popular".