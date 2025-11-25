Pleno extraordinario en Sevilla este miércoles sobre el plan de navidad y el abono de las horas extras de la Policía

Archivo - Policía Local de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este miércoles, 26 de noviembre, un Pleno extraordinario para abordar dos puntos clave en el presente de la Policía Local de la ciudad. Por un lado, el reconocimiento de crédito para el abono de las horas extras y por el otro aprobar el gasto máximo para el Plan de Navidad 2025-2026.

Ambos puntos estaban incluidos en el orden del día del Pleno ordinario celebrado el pasado jueves 20 de noviembre. El Gobierno municipal anunció su retirada tras el debate del primero de ellos por parte de los grupos de la oposición que criticaron "la mala gestión" del equipo de gobierno. Por su parte, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, afirmaba que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos".

El reconocimiento de créditos supone el abono de 4.976.816,88 euros en concepto de productividades, gratificaciones por servicios extraordinarios y otros conceptos incluidos en los calendarios de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Estos pagos abarcan períodos como la Semana Santa de 2024 o una importante parte de las productividades del presente año.

Por otro lado, el Plan de Navidad contará con un gasto máximo de 5.637.617,79 de euros. Dicho plan no ha sido consensuado con los sindicatos policiales que han rechazado en dos reuniones la propuesta del Ayuntamiento. De hecho, las organizaciones CSIF, SPLS y Sppme se van a concentrar en el exterior del Consistorio durante la realización del Pleno contra la "posible imposición" del plan.

EL ALCALDE PIDE "RESPONSABILIDAD" A LOS AGENTES Y LOS GRUPOS

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos políticos y de los sindicatos para sacar adelante la propuesta. Asimismo, no ha descartado "imponer" el plan si no se produce un acuerdo.

El actual plan cuenta con "alrededor de 20 días", en comparación con los 40 del pasado año, tras "superarse el nivel de eventos". Asimismo, el alcalde ha indicado que se "ha recortado en días" para ajustarse al "tope legal" de máximos de horas extras y productividades que se le puede pagar a la Policía Local. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", ha afirmado.

En este sentido, ha remarcado que el abono de las horas extras no conlleva "problemas de endeudamiento" para el Consistorio que se encuentra "limitado" por la normativa. En declaraciones anteriores, Sanz afirmó que "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la Ley".

El resto de grupos han mostrado su "preocupación" al respecto. Vox ha señalado este martes la necesidad de "abrir un debate público sobre la proliferación de eventos en la ciudad" ante la situación. A la par, ha pedido "responsabilidad" para abordar lo que considera como un "problema con difícil solución".

Esta petición está en línea con la realizada por la portavoz de la formación, Cristina Peláez, en el último Pleno para la celebración de una sesión monográfica sobre el asunto. Flores agradeció "la mano tendida" del partido al respecto.

Por otro lado, IU ha solicitado la desconvocatoria del Pleno aludiendo a los informes "demoledores" de la Intervención General sobre la "reiterada ausencia de autorización previa, del incumplimiento de los procedimientos de control del gasto y de la improcedencia de reconocer obligaciones tramitadas de manera irregular" por parte del Gobierno municipal.

"Si reconoce que no puede saltarse la ley, lo responsable es frenar esta chapuza", ha afirmado el concejal del grupo Ismael Sánchez, que también ha pedido que el alcalde "dialogue" con los partidos y los sindicatos.

En esta línea, el PSOE calificaba de "incomprensible" la decisión del Gobierno municipal de retirar los dos puntos en el anterior Pleno y señalaba la "opacidad" del alcalde. "Alimenta la sospecha de que lo que pretenden es pactar este plan con Vox en lugar de hacerlo con quienes realmente corresponde: la representación sindical y el Servicio de la Policía Local", afirmó la concejal Sonia Gaya.

PROTESTA DE LOS SINDICATOS QUE "TEMEN UNA IMPOSICIÓN"

A la misma hora de inicio del Pleno, a las 10,00, los sindicatos CSIF, SPLS y Sppme han convocado una movilización en el exterior del Consistorio ante la posible "imposición" del plan por parte del Gobierno municipal. A la concentración también se unirán trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

CSIF ha anunciado que "emprenderá acciones judiciales" si finalmente se confirma "dicha imposición". "Lleva más de dos años en el gobierno y todas las promesas que hemos hecho, cuando era candidato y después, como alcalde, no las ha cumplido, ninguna", ha afirmado el portavoz de la sección sindical, Santiago Raposo.

En esta línea, el sindicato no asistió este lunes a los actos institucionales por el día de la Policía Local "en señal de protesta". No es la única reivindicación de la organización que también ha reclamado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "prometida" por el Ayuntamiento.

Por su parte, el Sindicato Profesional de Policías municipales de España calificó la retirada de los puntos como una "falta de respeto a la plantilla". "Es un acto de pataleo y demuestra la intolerancia de este alcalde", indicó la entidad.

Ambos sindicatos mostraron su rechazo al plan en dos reuniones celebradas a principios de noviembre. Fuentes sindicales confirmaron que la propuesta del Ayuntamiento no estipulaba la posibilidad de librar "ninguno de los días señalados de Navidad", como si se recogía en años anteriores. En esta línea, exigen que sea un "plan continuado".