El pleno de Mairena rechaza los nuevos presupuestos con el voto contrario de PP, Sí Se Puede e IU

Publicado 05/11/2018 20:30:19 CET

El PSOE esgrime que había incorporado propuestas de la oposición y Sí Se Puede e IU alegan que no se han aceptado aportaciones "de peso"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde, ha celebrado este lunes un pleno saldado con el rechazo de la Corporación al proyecto de presupuestos municipales para 2018 diseñado por el gabinete local, al votar en contra los concejales del PP, Sí Se Puede e IU y abstenerse Ciudadanos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Dado el resultado de la votación, el portavoz del Grupo socialista, Pablo León, ha avisado de que "sólo el interés partidista y electoral puede justificar que (los grupos de oposición) hagan aportaciones, se acepten gran parte de ellas y ahora bloqueen el presupuesto que necesita Mairena para consolidar el reinicio de la ciudad y de sus familias", detallando que los presupuestos diseñados por el Gobierno local del PSOE incluían "cinco de siete propuestas del PP, siete políticas y 12 propuestas presupuestarias de 34 totales de Sí Se Puede y 20 de 22 de Ciudadanos".

A tal efecto, ha recordado que los presupuestos incluían aspectos fundamentales como duplicar la inversión en planes de empleo propios, pasando de 423.000 a 861.000 euros, un incremento de 85.500 a 181.000 euros en el caso de las partidas destinadas a los colegios o un alza de 531.000 a casi un millón de euros en las asignaciones para la adquisición de nueva maquinaria, jardines y parques infantiles, así como para la instalación de juegos infantiles adaptados, la mejora de la accesibilidad o la extensión del alumbrado públicos sostenible.

Sí Se Puede e IU, de su lado, han defendido su voto contrario al nuevo proyecto presupuestario, exponiendo que "tras dos años esperando unas negociaciones para los nuevos presupuestos", pues el Ayuntamiento funciona con los presupuestos prorrogados desde 2016, "el equipo de gobierno socialista intenta ahora aprobarlos a toda prisa, sin trabajarlos seriamente con el resto de los grupos políticos y no aceptando casi ninguna aportación de peso".

"La sensación es de imposición y de falta de voluntad. No se habría llegado a este punto si se hubieran debatido las cosas en tiempo y forma con todos los grupos políticos que representan a los vecinos", aseveran las fuerzas de izquierda, advirtiendo de que "los presupuestos propuestos por el gobierno municipal son para el presente año 2018 y no entrarían en vigor hasta principios de diciembre, a escasos días de la finalización del año", con lo que "no daría tiempo a ejecutar ningún incremento con respecto al anterior y, por tanto, es un fraude a la ciudadanía jactarse de inversiones en empleo que no se van a llevar a cabo".