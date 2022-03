El pleno de Palomares (Sevilla) pide anular la licencia de la gasolinera y la secretaria avisa que la alcaldesa no puede

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que en enero el pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado en minoría por la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, aprobase una moción conjunta de los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, instando a la alcaldesa a emprender la revisión de oficio de la licencia concedida para la instalación de una estación de servicio en una zona residencial, para intentar revocar la misma; el pleno ha aprobado ahora una moción que pide "revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad", si bien la secretaria general ha avisado de que la Alcaldía no tiene competencias para ello.

Durante el anterior pleno, el portavoz municipal de Cs y diputado provincial, Manuel Bemjumea, fue el encargado de presentar aquella moción inicial conjunta de los grupos de oposición instando a la alcaldesa a "iniciar los trámites necesarios para revocar la licencia" del citado proyecto de nueva estación de servicio, "mediante el procedimiento de revisión de oficio y declaración de disconformidad con la ordenación urbanística" derivada de la modificación de planemiento urbano aprobada por el Ayuntamiento el mismo día de ser concedida la autorización de obras.

La alcaldesa, frente a ello, expuso que la primera solicitud de dicha licencia de obras se remonta a 2017, cuando ella estaba en la oposición, alegando que se ha tratado de un "asunto sobrevenido", por lo que negaba cualquier "dejación". Es más, defendía que ha celebrado "innumerables reuniones" y consultas, pero ha sido imposible "encontrar una salida".

LA MODIFICACIÓN DEL PGOU

Según ella, no había "argumentos" en materia de regulación o normativas para denegar la licencia, pesando un informe técnico de la Diputación según el cual "la licencia había que darla". "Es un acto reglado", alegaba una vez más, avisando en paralelo de que la modificación del PGOU aprobada esa misma jornada "no es retroactiva" y no afecta a "las licencias en curso".

Ya este pasado lunes por la tarde, el pleno abordaba una moción del PP en demanda de "revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad", celebrando de manera paralela una concentración los vecinos afectados. Al respecto, el portavoz local del PP, Carlos Franco, defendía que su moción se basaba en el propio informe emitido al respecto por la secretaria general del Consistorio.

Invocando dicho informe, esgrimía que el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales regula la revocación de una licencia cuando "sobrevengan" circunstancias que "de haber existido, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adopten nuevos criterios de apreciación", aunque "soportando el resarcimiento de los daños y perjuicios causados". Así, el portavoz del PP ha esgrimido los motivos de "protección" de la salud vecinal y de medio ambiente, entre otros, para optar por dicha vía.

LA ALCALDESA Y LA SECRETARIA

La alcaldesa, de su lado, ha insistido en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella no quiere la instalación de la gasolinera. "Llevo dos años trabajando para que la gasolinera no esté allí", ha dicho asegurando que ahora ha solicitado un informe externo para buscar nuevas alternativas de actuación y ha pedido una nueva cita con la empresa, porque "se ha revisado el expediente", sin encontrar cómo anular la licencia.

La propia secretaria general del Ayuntamiento ha explicado respecto a su informe, de 13 páginas, que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano.

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS

"No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", ha señalado la secretaria general, insistiendo en que el Reglamento de Disciplina Urbanística regula que no se puede actuar en un caso así "por motivos de apreciación u oportunidad". "Todo se ha hecho conforme a ley", ha aseverado.

Tras prometer la alcaldesa nuevas gestiones para intentar solucionar el asunto, la moción ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo el del PSOE.