El Pleno del Parlamento andaluz comienza con un minuto de silencio en memoria de Sandra Peña

El Pleno del Parlamento andaluz guarda un minuto de silencio en memoria de la menor Sandra Peña. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha comenzado su sesión de este miércoles, 22 de octubre, con un minuto de silencio de los diputados en homenaje a Sandra Peña, la joven de 14 años que el pasado martes se suicidó tras, presuntamente, haber sufrido acoso escolar en su colegio de Sevilla.

El presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, ha invitado a los diputados a guardar este minuto de silencio al dar inicio a la sesión plenaria, que incluirá el debate de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y un debate general sobre la situación de la sanidad pública andaluza.

Jesús Aguirre ha aludido al acoso escolar al referirse a la muerte de esta menor, y al respecto ha subrayado la "obligación de luchar todos juntos de la mano para erradicar" este comportamiento.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó también este martes sus condolencias por este trágico suceso y señaló durante su participación en un foro informativo organizado por el diario 'ABC' que "tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa".

También este miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado su sesión ordinaria con un minuto de silencio al que se han sumado todos los grupos municipales en memoria de la menor. En un mensaje en su cuenta de la red social X, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven.

La Fiscalía de Sevilla anunciaba este martes que ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas Loreto, próximo a la Carretera de Carmona.

En paralelo, el Ministerio Público informaba de la apertura de dos expedientes para investigar las circunstancias de los hechos.