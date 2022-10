El Pleno rechaza retomar el túnel de la SE-40 con críticas de PP, Vox y Cs, y Muñoz insiste en "cerrarla cuanto antes"

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves con los votos del PSOE, Adelante Sevilla (IU-Podemos) y la concejal no adscrita Sandra Heredia exigir al Gobierno de España "retomar" el proyecto de los túneles para cruzar el Guadalquivir en el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha defendido, por contra, la necesidad de "cerrar el anillo" de la ronda de circunvalación "cuanto antes" y ha pedido a populares, a Cs y a Vox "dejar trabajar a los técnicos" en la búsqueda de la "solución óptima".

En estos momentos, está abierto el plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto presentado por el Gobierno, que opta por la construcción de un puente --enterrando definitivamente los túneles, que se llegaron a empezar-- por ser la "mejor opción" en términos de "costes, plazos e impacto ambiental". El puente tendría un coste de 458,5 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones que costaría construir un túnel y estaría listo en 2028 frente a la horquilla temporal de los túneles, que oscilaría entre 2032 y 2036. Además, el Gobierno ha presentado esta misma semana al Ayuntamiento un cronograma de plazos y dinero para terminar la SE-40: cerca de 980 millones de euros para concluir los trabajos en 2030.

El Pleno extraordinario, solicitado por el PP --que ha rechazado previamente la enmienda del grupo socialista en la que se planteaba "exigir al Gobierno de España terminar de ejecutar el anillo de la SE-40 en el menor tiempo posible"--, ha evidenciado la fractura de los partidos políticos en relación con la solución del Ministerio de Transportes de salvar el río entre Dos Hermanas y Coria con un puente. En este sentido, el portavoz del PP, Juan de la Rosa, ha calificado la decisión respaldada por el Pleno de "una estafa", ya que, como ha recordado, el mismo Pleno ya se pronunció hace años a favor de los túneles. "No estamos siendo coherentes", ha lamentado De la Rosa, argumentando que el viaducto va a "alargar el tiempo" de cierre de la SE-40, cuyas primeras obras arrancaron hace dos décadas, al "no haber dinero, ni proyecto ni voluntad política".

En el cierre de intervenciones, el alcalde de Sevilla ha recordado al partido popular los más de 25 millones de euros que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, en pleno trámite de negociación en el Congreso de los Diputados. "Éste es el compromiso del Gobierno. No le quepa la menor duda, señor De la Rosa, que si no se cumple, seré el primero en alzar la voz", le ha espetado. "Es el tiempo de los técnicos y de presentar alegaciones. Nosotros somos políticos y tenemos que velar para que se cierre cuanto antes la SE-40 con la solución óptima", ha remarcado el primer edil, que ha afeado al PP que no haya sido "valiente" y reconocido que mientras estuvo el Gobierno de España en manos de los 'populares' --"seis años, cinco meses y trece días", ha enfatizado el portavoz municipal del PSOE, Juan Manuel Flores--, "no hubo avances en la SE-40". "La gestión del Gobierno central, de mi partido, el PSOE, y del PP, ha sido impresentable. Sean valientes y reconózcanlo", ha apostillado Muñoz, que ha acusado a los populares de sufrir "amnesia".

"Dejen de hacer ruido", ha criticado también Muñoz a De la Rosa, al que ha censurado igualmente el "argumentario" en los plenos. "Cansa --ha abundado-- el argumentario" contra el Gobierno de Pedro Sánchez aludiendo a los pactos con partidos "independentistas" en materias como, por ejemplo, los Presupuestos Generales. En este sentido, el PP ha reprobado que se "entierren" los túneles en un acto que ha calificado de "cínico" con el fin de "pagar a los socios independentistas". De la Rosa ha insistido en que el Gobierno "no tiene dinero, ni proyecto ni voluntad política" de cerrar la ronda de circunvalación y ha alertado de que se han borrado "de un plumazo" los túneles --"que sí tenían un proyecto constructivo y declaración de impacto ambiental"-- "solo por un criterio económico que no es justo". "Es una decisión demoledora e inaceptable", ha puntualizado.

Flores ha acusado al PP de practicar la "estrategia política de la fabulación y el camaleonismo" con el fin de "tapar sus vergüenzas políticas", en alusión a los cerca de siete años que estuvo el PP al frente del Gobierno, con Mariano Rajoy como presidente, y a las "banderas" que se "atribuyen cuando les interesa". "Ustedes trabajan por los intereses de su partido y de su candidato --José Luis Sanz--", ha afeado Flores, para el que el debate sobre el túnel o el puente es un "intento de paralizar el progreso de la ciudad". En esta misma línea, se ha manifestado el portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, que ha pedido al alcalde que Sevilla y su área metropolitana sean "compensadas" desde el punto de vista ambiental con "una Tablada verde y pública" y con inversiones en transporte público.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha arremetido contra la "decisión" de "quitarse de enmedio" los túneles para optar por un puente y que éste se defienda porque permitirá contar con un carril bici. "Esto no es serio", ha manifestado. Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado que el debate en torno al tramo entre Dos Hermanas y Coria es el resultado del "bipartismo" que "nos ha abocado a la falta de infraestructuras". "Saben que la mejor opción son los túneles pero no lo van a decir por la obediencia debida a Pedro Sánchez", ha sentenciado, tras criticar el "insoportable ninguneo" que, a su juicio, sufre Sevilla y su provincia. Por último, la concejal no adscrita Sandra Heredia ha pedido que el anillo de la SE-40 "se ponga en marcha cuanto antes".

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 prevé 25,5 millones de euros para cerrar la ronda de circunvalación de la SE-40. Recoge dos millones de euros para el tramo de la SE-40 que une Coria del Río con Dos Hermanas (5,5 kilómetros). Además de este tramo, el Gobierno central reserva algo más de 23 millones para iniciar obras y proyectos de otros 35,2 kilómetros de la SE-40. Se reservan partidas presupuestarias para el tramo Espartinas-Valencina (once millones), Valencina-Salteras (otros once millones), Salteras-La Algaba (medio millón), La Albaga-La Rinconada (otro medio millón) y el tramo La Rinconada (acceso norte)-La Rinconada (A-4), con 500.000 euros.

Además, el Ministerio de Transportes se ha reunido con el alcalde para analizar el "ambicioso programa de actuaciones" que permitirá cerrar el anillo de la autovía SE-40 en 2030, con una inversión de hasta 972 millones de euros. Actualmente, la SE-40 tiene en servicio 38 kilómetros en dos arcos separados, el arco sureste entre la A-4 (lado Córdoba) y Dos Hermanas-A-4 (lado Cádiz); y el arco suroeste entre Coria del Río y Espartinas (A-49). En la reunión se trató la situación de los seis tramos pendientes de poner en servicio.

El tramo Dos Hermanas-Coria tiene prevista la puesta en servicio en 2028. La ejecución implicará una inversión estimada de hasta 514 millones de euros, dependiendo de la tipología del viaducto que resulte finalmente seleccionada. Los tramos Espartinas (A-49) - Valencina - Salteras (A-66), del arco noroeste, verán aprobados sus dos proyectos en 2023, año en el que se licitarán. Los PGE prevén una inversión de 22 millones en dichos tramos, con el objetivo de que entren en servicio en 2026. La inversión prevista en ambas obras alcanza los 163 millones. Por su parte, el tramo Valencina-Salteras (A-66) del arco noroeste, en el que se proyectan 21 estructuras, el presupuesto de licitación alcanza los 102 millones.