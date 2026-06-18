El Pleno de Sevilla aprueba cambios en la gestión el Zoosanitario por su "desastrosa situación", con el rechazo del PP

Exterior del Zoosanitario de Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar las condiciones de bienestar, salud y seguridad de todos los animales alojados en el Centro de Protección y Control Animal (Zoosanitario), así como la cobertura de vacantes en la plantilla y agilizar los trámites de contratación para las obras.

La moción, presentada por el PSOE ha sido aprobada con el voto a favor de todos los partidos de la oposición y el contrario, únicamente, del Partido Popular, que ha argumentado que la mayoría de las medidas "ya están recogidas en el plan de actuación previsto o son falsas".

De esta manera, el Gobierno municipal, a través de la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, ha anunciado que invertirá l00.000 euros para dotar a esta instalación de nuevos módulos de aislamiento y cuarentena de animales.

En esta línea, el delegado de Protección Animal, José Lugo, ha defendido el voto contrario de su formación, de manera que ha afirmado que preparan "medidas urgentes de inversión" y ha recordado que el anterior gobierno "dejó un horno enorme que costó 60.000 euros y que solo sirvió para incinerar un perro muerto".

Además, Lugo ha añadido que el Gobierno municipal trabaja en la modernización de los suelos de las perreras y apuesta por un nuevo sistema modular de aislamiento, con calefacción y suministro directo de agua, frente al modelo tradicional de jaulas.

EPIS CADUCADAS Y FALTA DE ALIMENTOS

En cuanto al funcionamiento ordinario del centro, el Ayuntamiento mantiene en vigor los contratos necesarios para garantizar la atención a los animales, entre ellos el contrato de alimentación, con las previsiones determinadas por los técnicos veterinarios, el contrato de EPIs y la prestación externa de lavandería.

Asimismo, se ha solicitado a Recursos Humanos la cobertura de las vacantes disponibles. En relación con los biocidas, se están desarrollando los pliegos y se licitarán en breve. Mientras tanto, los técnicos han valorado que existe "stock suficiente" de productos durante la tramitación.

Respecto al horno crematorio, el Ayuntamiento mantiene actualmente el contrato externo que ya venía prestando el servicio y que funciona con normalidad. En cuanto a la cámara frigorífica, las empresas especializadas en frío industrial y climatización han determinado que "procede" su reparación.

Asimismo, el delegado ha destacado la inversión de medio millón de euros en control de plagas, "frente a los 80.000 euros anuales del anterior gobierno", el Ayuntamiento afirma haber destinado 160.000 euros en 2024 y 280.000 euros en 2025, lo que supone "multiplicar por 3,5 la dotación anterior".

De manera que el nuevo contrato ya licitado eleva esa cifra hasta los 500.000 euros, con posibilidad de prórroga para garantizar la continuidad de los tratamientos y reforzar la capacidad de actuación en la ciudad.

RESULTADOS VISIBLES

En el primer cuatrimestre de 2026, las incidencias relacionadas con desratización se han reducido más de un 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Y de forma paralelas, el Ayuntamiento ha adjudicado en 2025 un contrato específico de control de vectores en centros escolares por valor de 18.029 euros, incorporando una nueva línea de actuación preventiva en espacios especialmente sensibles.

También se han firmado dos contratos específicos con valor de 120.000 euros para la prevención frente al Virus del Nilo, y ha explicado que el programa municipal de colonias de gatos mantiene 1.483 felinos censados, que cuentan con un contrato de asistencia veterinaria de 145.000 euros para esterilizaciones y cuidados sanitarios y quirúrgicos, en cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.

En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de rescate animal con un presupuesto de 295.801 euros anuales que garantiza atención clínica urgente las 24 horas del día, los 365 días del año, para animales rescatados por abandono o extravío.

Este servicio permite dar una respuesta estable y permanente ante situaciones que requieren intervención inmediata, especialmente fuera del horario ordinario.

Igualmente, un contrato específico de alojamiento externo, dotado con 160.527 euros, ha permitido ampliar la capacidad de acogida de animales de 20 a 30 plazas, "reforzando los recursos disponibles para atender las necesidades del servicio municipal" y mejorar la respuesta ante situaciones de "saturación o incremento puntual" de animales recogidos.

Además, el Consistorio ha anunciado que trabaja en una próxima modificación de la ordenanza que regula el servicio de coches de caballos para incorporar, por primera vez, nuevas "medidas de protección animal".