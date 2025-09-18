El Pleno de Sevilla aprueba destinar 4,3 millones de euros más al proyecto de la Fábrica de Vidrio

Archivo - Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en la sesión plenaria de este jueves, con carácter ordinario, ha aprobado aportar 4,3 millones de euros más al proyecto de la Fábrica de Vidrio --en la antigua nave junto a la Carretera de Carmona, a través de una modificación presupuestaria. Un punto del orden del día que ha contado con los votos a favor de tres de los cuatro grupos municipales y la abstención de Con Podemos-IU.

El Gobierno local ha esgrimido para ello el hecho de que ha sido necesario llevar a cabo una "profunda intervención de la consolidación y refuerzo de estructuras, un nuevo planteamiento para la instalación de climatización", así como "importantes hallazgos arqueológicos", además del incremento del Índice de Precios y Consumo (IPC), tal como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha aclarado que ha sido "un sí a la Fábrica de Vidrio, no a la gestión del Gobierno local" que ha llevado a un "abandono total de la ciudad". Desde el PSOE, por medio de su concejal Francisco Páez, han subrayado que a su formación les "costó muchísimo" conseguir los fondos (europeos) "para que este proyecto tenga futuro y tenga viabilidad y, sobre todo, porque trabajamos de la mano de las entidades vecinales".

Al respecto, ha pedido celeridad en la gestión para "no poner en riesgo" esas partidas procedentes de la UE.

En esta idea ha insistido también la portavoz adjunta de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que ha advertido del "riesgo de perder esa subevención" y ha reconocido que esta "demanda social histórica para poner en valor ese pasado artesanal de la fábrica y recuperar esos antiguos hornos, que va a suponer un centro cultural, social y de encuentro vecinal".

"No dudamos que haya justificaciones técnicas, pero lo que sí pongo en duda es la transparencia de esta Gerencia de Urbanismo porque es que yo misma le solicité información. No hay en el expediente ni un solo documento donde podamos analizar la justificación técnica de esta ampliación del presupuesto", ha añadido Hornillo.

Por último, la edil de la coalición de izquierdas ha señalado al respecto que "puede ser algo razonable" pasar de los 3,2 millones iniciales a los 3,5, pero es que ahora resulta que el cambio sí es sustancial".